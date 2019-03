Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini?/ Lui pronto ad “essere in due”

Grande attesa questa sera per la partecipazione al Maurizio Costanzo Show di Matteo Salvini proprio per scoprire se alla fine dirà qualcosa anche sulla sua vita privata e su Francesca Verdini. Sembra che sia proprio lei la neo fidanzata del premier ed è per questo che è diventato anche soggetto preferito da parte dei paparazzi nonostante gli sguardi poco felici di Salvini e della stessa presunta fidanzata costretta a mantenere un profilo basso e “scappare” anche dopo le presunte cene di coppia che i due si concedono in quel di Roma. Ne è sicuro il settimanale Oggi che ha pubblicato un articolo proprio su Francesca Verdini nel nuovo numero cercando di documentare quella che sembra sia stata una serata romantica tra lei e Matteo Salvini. La prova regina ancora manca ma è vero anche che il premier non smentisca più la situazione, solo stanco delle continue domande o qualcosa di più?

GALEOTTO FU IL RISTORANTE DEL FRATELLO DI LEI?

Lo stesso settimanale scrive che la prova ancora manca ma gli indizi sulla liason tra Matteo Salvini e Francesca Verdini ci sono tutti e se lui è uscito dalla tempesta storia d’amore con Elisa Isoardi, lei sembra essere felice del suo nuovo amore. Lei è la figlia di Denis Verdini, navigato politico toscano, mentre di lei si conosce poco se non il fatto che sia fiorentina, abbia 26 anni e lavora in una casa di produzione discografica romana. Sembra che a fare da cupido in questo caso sia stato proprio il fratello di lei “reo” di avere un ristorante proprio vicino alla Camera dei Deputati e che sia lì che i due si siano incontrati e innamorati. Chi la conosce è sicuro che oltre alla bellezza (e ai colori molto simili all’ex di Salvini) abbia dalla sua parte anche simpatia e intelligenza tanto che si parla di un’intesa fulminante tra i due. Solo voci o qualcosa di più?

LE FUGHE NOTTURNE TRA I VICOLI ROMANI

Secondo quanto riporta il settimanale sembra proprio che Matteo Salvini sia un habitué di questo ristorante ma che sia stato un paparazzo romano a fiutare il possibile scoop anche se in un primo momento sembrava più politico che amoroso. Proprio a lui è arrivata una soffiata sulla cena tra i due un paio di settimane fa e sempre lo stesso, dopo due ore passate da Salvini nel ristorante, ha capito subito che forse qualcosa di più c’era ed era il caso di approfondire. Secondo il paparazzo, Salvini avrebbe lasciato il ristorante pronto a chiedere di essere lasciato in pace ma, solo per permettere a lei di andare via senza essere notata. Lui si è allontanato poi in auto e lei a piedi ma solo dei clienti del locale hanno confermato che i due hanno cenato insieme in una saletta privata. Da lì in poi è nato il caso e così le cene del premier non sono state più tranquille visto che i due spesso sono costretti a scappare via sgattaiolando a destra e a sinistra. Alla fine Salvini dovrà ammettere la sua relazione con la giovane Verdini?



© RIPRODUZIONE RISERVATA