Francesco Monte/ Convivenza con Giulia Salemi? Pizzicati… (Maurizio Costanzo Show)

Francesco Monte torna in tv. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi 2018 e del Grande Fratello Vip sarà infatti tra gli ospiti che siederanno nel parterre del Maurizio Costanzo Show. Assieme a lui, la sua nuova fidanzata, Giulia Salemi, con la quale la scintilla è scoccata proprio nel corso della permanenza “forzata” a Cinecittà. L’ex di Cecilia Rodriguez avrà la possibilità di parlare del loro amore, delle iniziali difficoltà di coppia che oggi sembrano soltanto un lontano ricordo e delle presunte incomprensioni con Fariba Tehrani, smentite a Pomeriggio 5 dalla diretta interessata. Oggi, infatti, i due ex gieffini sono più innamorati che mai e non perdono occasione di condividere con i loro follower gli scatti della loro nuova vita di coppia. E se qualcuno ha dubitato della loro storia, oggi sarà costretto ricredersi: i due fidanzatini sono infatti sul punto di andare a convivere.

Francesco Monte a Milano in cerca di una nuova casa

Fino a oggi erano soltanto semplici rumors, ma di recente è finalmente arrivata la conferma. Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbero sul punto di andare a convivere, eliminando di fatto quella distanza che in questi mesi, talvolta è apparsa insormontabile. A rivelarlo è un servizio pubblicato di recente sul settimanale Nuovo, che ha pizzicato i due piccioncini per il centro di Milano, in compagnia di un agente immobiliare. Francesco Monte e Giulia Salemi hanno infatti intenzione di trasferirsi nella città meneghina, dove, secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, avrebbero già visitato diversi appartamenti. A frenarli, fino a oggi, era stata la distanza, dal momento che Francesco Monte vive a Roma e la sua fidanzata a Milano; negli ultimi giorni, però, avrebbero rotto tutti gli indugi e nella ricerca del nido perfetto avrebbero preso in considerazione anche un bellissimo attico.

Il fan cambiano idea: con Giulia Salemi è amore!

Cosa pensa oggi il pubblico della love story che unisce Francesco Monte e Giulia Salemi? Dopo le prime titubanze, causate soprattutto dall’apparente disinteresse che l’ex di Cecilia Rodriguez ha dimostrato, nella casa del Grande Fratello Vip, nei confronti della sua nuova fidanzata, erano in molti a non voler scommettere su questa storia, ma oggi, a quanto pare, le cose sono cambiate. “Fallo sapere a TUTTI quanto ami la tua Giuly – scrive una fan su Instagram – sappi che condivido in tutto e per tutto la tua linea di vita di coppia, sei un grande e naturalmente la tua splendida Giuly”, e poi ancora: “È l’amore che non ti aspetti, che non programmi, che non immagini – scrive una follower – ma che è talmente grande che è scoppiato nei vostri cuori! Quell’amore che fa bene,che ti riempie il cuore”. Il pubblico ha finalmente cambiato idea sulla loro love story?



© RIPRODUZIONE RISERVATA