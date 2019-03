GABRIELLA GERMANI/ L’imitatrice amica di Fiorello: “È unica” (Maurizio Costanzo Show)

Torna in tv, a partire da giovedì 28 marzo, in seconda serata, su Canale 5, Maurizio Costanzo Show. Gli ospiti della prima serata saranno tanti, tra i quali spicca il nome dell’attrice e imitatrice conosciutissima dal pubblico italiano Gabriella Germani. Le sue imitazioni di Maria De Filippi, Simona Ventura, Laura Boldrini, Mara Venier, Giorgia Meloni e Alessandra Mussolini, per citarne solo alcune, sono famosissime per i telespettatori del costo Paese e tutto lascia pensare che, anche da Maurizio Costanzo, la Germani regalerà al pubblico un’altra delle sue performance al confine tra l’imitazione e la parodia. La sua indole, del resto, è sempre stata quella di una cabarettista, di un personaggio pubblico che ha come obiettivo primario quello di far ridere il pubblico. La sua prima imitazione, del resto, risale a quando l’attrice aveva 27 anni (ora ne ha 50). Si può dire, quindi, che Gabriella abbia passato la metà della sua vita a divertire il pubblico. E siamo sicuri che, ancora una volta, sul palcoscenico del Maurizio Costanzo Show, continuerà a farlo con la solita ironia che la contraddistingue.

Il vasto repertorio di Gabriella Germani

Sono tanti i personaggi imitati da Gabriella Germani nel corso della sua lunga carriera televisiva. Dopo la laurea in Giurisprudenza, infatti, la Germani si è sin da subito dedicata al mondo dello spettacolo, dando un volto alle donne più famose e influenti del panorama televisivo e politico italiano. Al suo repertorio, già vastissimo, si sono recentemente aggiunte anche Virginia Raggi e Lilli Gruber. Ma quando si chiede a Gabriella quale sia il personaggio imitato a cui è più legata, l’attrice non ha dubbi e fa il nome di Monica Bellucci. L’imitazione di quest’ultima è arrivata in un periodo di grande difficoltà a livello lavorativo e ha costituito quasi un’ancora di salvezza per la Germani. Il suo estro creativo e la sua grande abilità nelle imitazioni le ha permesso di collaborare con diversi personaggi dello spettacolo italiani, da Daria Bignardi a Fiorello. Nel programma Il Rosario della sera, infatti, Gabriella imita alla perfezione Barbara D’Urso ed Elisa Isoardi, ex compagna del vicepremier Matteo Salvini. “Ha un talento eccezionale: è unica. Gabriella è la più brava perché è “un’imitatrice radiofonica”, non ha l’ausilio e il vantaggio del trucco, del costume, della messinscena. Se vai in tv con un ottimo trucco sei molto aiutata a fare un personaggio. In radio non c’è niente. Sei nuda“, ha detto Fiorello intervistato da Repubblica.

La vita privata

Della vita privata di Gabriella Germani si sa pochissimo per via del sua carattere riservato. L’attrice preferisce difendere la sua intimità dalle luci della ribalta. Dando un’occhiata alla sua pagina Facebook si nota come Gabriella la usi principalmente per lavoro. Gli scatti pubblicati, infatti, la ritraggono quasi sempre in situazioni lavorative, lasciando la sfera più intima e privata a spazi lontani dagli occhi del pubblico. Anche su Instagram, sotto l’hashtag #gabriellagermani, appaiono esclusivamente foto relative alle sue imitazioni, alle apparizioni televisive del passato e del presente e ai suoi progetti per il futuro. Spicca, infatti, anche uno scatto che immortala proprio il palcoscenico di Maurizio Costanzo Show, dove Gabriella sarà ospite insieme ad altri personaggi noti al pubblico italiano come Mara Venier, Mogol, il vincitore di Sanremo Mahmood, Francesco Monte e Matteo Salvini, in una veste completamente inedita. Chissà se Gabriella Germani approfitterà dell’ospitata televisiva per svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata o si limiterà, ancora una volta, al suo lavoro di imitatrice.





© RIPRODUZIONE RISERVATA