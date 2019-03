GILBERTO NEIROTTI/ Video, odiato sui social: “Cresci bimbo!” (MasterChef Italia 8)

Nell’ultima puntata di MasterChef Italia Gilberto Neirotti ha svolto una prestazione in chiaroscuro, diciamo così. Ha svolto un pessimo lavoro, ad esempio, nella prova in esterna. La sua squadra, quella rossa assieme a Gloria, si è salvata solamente al Pressure test, mentre la prova in esterna è stata vinta da quella gialla di Alessandro e Valeria. Non una prestazione buona quindi per Gilberto Neirotti, considerato comunque uno dei cuochi più interessanti di questa edizione di MasterChef Italia. Le cose sono andate decisamente meglio, invece, alla Mistery Box, dove il ventitreenne ha visto scappargli via la vittoria per un soffio, beffato da Giuseppe. Come dicevamo all’inizio, dunque, la sua prestazione è stata in chiaroscuro, anche se la sua corsa verso la finale prosegue come sempre. Se il percorso in gara va più o meno come deve andare, lo stesso non si può dire invece della sua popolarità, soprattutto sul web. Gilberto Neirotti, forse per questo suo atteggiamento un po’ guascone, non risulta essere molto simpatico. Anzi. Vediamo perché.

HATERS SU INSTAGRAM

Come tutti i concorrenti di MasterChef Italia, anche Gilberto Neirotti ha la sua presenza fissa su social importanti come Facebook o Instagram. E’ soprattutto sul secondo che desideriamo soffermarci, perché forse è più rispondente rispetto al primo riguardo ai gusti del grande pubblico. Ultimamente Gilberto Neirotti ha pubblicato un video di David Munoz, uno chef internazionale che ha ricevuto la terza stella per il suo ristorante avanguardistico, il il ‘Diver XO’. Gilberto Neirotti ha postato il video dell’intervista a David Munoz così commentando: “DiverXo, il ristorante più spettacolare del mondo, dove si mangia al grido di “avanguardia o morte” . Nonostante questo post sostanzialmente innocuo, il popolo del web è comunque insorto, tanto per fare un po’ di polemica e di mettergli un po’ di sale sulla coda. Un utente gli ha infatti scritto: “Il momento piu’ bello di questa edizione di masterchef e’ stato quando Bastianich ti ha cazziato. Cresci bimbo cresci e imparare il rispetto per gli altri.” L’atteggiamento borioso e un po’ guascone gli si sta davvero ritorcendo contro!

MALE IN PASTICCERIA

Nelle precedenti righe abbiamo ‘esaltato’ la figura di Gilberto Neirotti come una delle più interessanti di questa edizione di MasterChef Italia, edizione 2019. E in effetti le cose stanno così: il ragazzo è in gamba, ci sa fare ai fornelli, fa spesso le cose giuste al momento giusto. Spesso, appunto, e non sempre. Nella puntata scorsa, infatti, la sua torta con crema pasticcera è stata un vero e proprio disastro e ha ricevuto delle pesanti critiche dallo Chef Iginio Massari. Lo Chef, senza tanti giri di parole, aveva commentato: “Solo a guardare questa torta mi viene davvero da piangere. Devo dire che la crema pasticcera fa davvero pena, non c’è nient’altro da aggiungere!” Insomma, critiche pesanti che avrebbero stroncato chiunque, soprattutto uno con un ego abbastanza forte come Gilberto Neirotti. E invece il ragazzo è ancora qui che lotta e suda per la conquista di MasterChef 2019: ce la farà? I pronostici sono a suo favore, ma la strada è ancora lunga. Qui il video di presentazione di Gilberto.





