Giuseppe Zeno è Stefano De Angelis/ Mentre ero via: “Ruolo che mi è piaciuto molto!”

Un anno fa Giuseppe Zeno (Stefano De Angelis nella fiction) è diventato papà di Angelica, nata dal suo matrimonio con Margareth Madè. Sul set di “Mentre ero via“, l’attore ha provato a immaginare come sarà il rapporto con sua figlia tra qualche anno: “In Mentre ero via ho un figlio adolescente, Rocco, interpretato da Carmine Buschini. Mentre ero sul set pensavo al mio futuro: mi chiedevo che tipo di padre sarò quando mia figlia crescerà, come mi comporterò con lei e se avremo lo stesso rapporto, bellissimo anche se non privo di contrasti, che il mio Stefano ha con suo figlio“, ha raccontato a DiPiù Tv. Zeno ha parlato molto bene dei suoi colleghi: “Mi sono trovato molto bene con Carmine, così come mi sono trovato molto bene con Vittoria Puccini. Ero la prima volta che recitavamo insieme e son felice di avere avuto questa occasione”, ha rivelato sulle pagine del settimanale diretto da Osvaldo Orlandini. Zeno è Stefano De Angelis, istruttore di barca a vela: interpretare questo personaggio è stata l’occasione di ricordare la sua infanzia Vibo Marina, un paesino affacciato sul mare.

Giuseppe Zeno è Stefano De Angelis in Mentre ero via

“Mentre ero via”, andrà in onda su Rai1 per sei puntate. Al fianco di Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno anche: Stefania Rocca, Francesca Cavallin, Flavio Parenti, Carmine Buschini, Antonia Fotaras e Mariano Rigillo. Ed intanto, Il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha voluto sottolineare: “Mentre ero via rappresenta il terzo capitolo, dopo Un’altra vita e Sorelle, di un’ideale collection che Rai Fiction ha fortemente voluto perché incarna uno dei temi portanti della nostra linea editoriale: quello del femminile e della possibilità di una rinascita. In questo caso una donna che combatte per ritrovare la sua identità e il proprio posto nella famiglia e nel mondo. Si tratta di una grande storia femminile di riscatto, nel dubbio che separa la realtà dall’allucinazione e contro la gabbia dei pregiudizi costruiti dagli altri”. Corteggiatissimo dal cinema, dalla televisione e dal teatro l’attore Giuseppe Zeno è senza ombra di dubbio uno dei talenti più apprezzati dell’attuale scena italiana. Pronti a rivederlo nel suo nuovo ruolo?

Stefano De Angelis: “Un ruolo che mi è piaciuto molto”

Giuseppe Zeno è il protagonista maschile della nuova fiction in partenza sulla rete ammiraglia di Casa Rai. “Mentre ero via”, racconta la storia di Monica, in coma per quattro anni dopo avere ipoteticamente causato l’incidente e la morte del marito e del suo amante. E così, mentre il mondo descrive questa donna non esattamente nel migliore dei modi, lei cercherà di ricostruire il suo passato (avendo perso la memoria) e tendere la mano al futuro, anche con l’attore nel cast. Zeno del suo personaggio, raggiunto dall’ANSA svela: “E’ un ruolo che mi è piaciuto molto, proprio perché la storia ha un congegno narrativo che ricorda per complessità le grandi serie Usa o britanniche nelle molteplici dimensioni della suspense. Stefano è l’unico che non conosce Monica, e come lei è determinato a scoprire la verità, senza farsi influenzare. È un padre single ed è il fratello di Marco De Angelis, il presunto amante di Monica ucciso da Gianluca Grossi la notte dell’incidente. Insieme a Monica capisce che qualcosa non torna nella versione ufficiale dell’accaduto”.



