GLORIA CLAMA/ Video: “Orgogliosa della mia Carnia” (MasterChef Italia 8)

Nell’ultima puntata di MasterChef Italia, Gloria Clama non ha brillato più di tanto ma, alla fine, è riuscita comunque a rimanere in corsa per lo sprint finale. Decisiva è risultata essere la prova in esterna, dove la friulana, in coppia con Gilberto, è riuscita a salvarsi. I due avevano fatto coppia all’interno della cosiddetta squadra rossa, scelta da Alessandro. L’eliminazione dal live cooking più amato dagli italiani è toccata invece a Giuseppe che, in ballottaggio fino all’ultimo con Guido, ha infine perso la sfida. Abbandonare MasterChef in questo periodo, a ridosso delle fasi finali, fa sempre male, ma inevitabilmente la sconfitta fa parte del gioco e bisogna accettarlo. Gloria Clama, invece, operaia mulettista di quarant’anni, è ancora dentro, forte del suo grande carattere e delle sue innegabili doti come cuoca, probabilmente una delle papabili candidate alla vittoria finale. L’esperienza e il carattere ci sono: manca ancora qualche dettaglio che solo chef di fama mondiale possono darle.

PIETANZE SU INSTAGRAM

Per personaggi comuni come Gloria Clama, MasterChef Italia non è solo l’occasione per fare finalmente quello che si ama (in questo caso la cucina e non l’operaia mulettista, come lei stessa ha dichiarato in più occasioni), ma anche la vetrina giusta per farsi conoscere dal grande pubblico. E’ per questo motivo che tutti i concorrenti usano assiduamente Instagram: per farsi pubblicità. Ultimamente Gloria Clama ha postato una ricetta della sua terra, commentando: “Il piatto del ricordo. Capriolo con purè al fieno. Questa ricetta mi ricorda la mia infanzia e i profumi della mia terra. La Carnia terra con angoli ancora incontaminati, di pura natura e di grandi possibilità ancora nascoste. Posterò a giorni la ricetta“. I commenti dei suoi followers sono stati a dir poco entusiastici. La quarantenne cuoca è piuttosto amata sul web, a differenza di alcuni suoi colleghi (vedi Gilberto Neirotti) che invece non riscuotono affatto la simpatia del cosiddetto popolo di Internet. E, si sa, in ambiti come questi il popolo è davvero l’unico vero giudice.

APPREZZAMENTO DAL WEB

Il piatto della Carnia, di cui ha parlato Gloria Clama su Instagram, è stato particolarmente apprezzato. Anzi, correggiamoci: non è tanto il piatto in sé e per sé che ha riscosso successo, quanto invece la sua simpatia e la sua spontaneità; sono queste le cose che inevitabilmente fanno da traino. Il popolo del web la ama. Ecco alcuni esempi, tratti sempre da Instagram: “Gloria, testimone eccellente ed ambasciatrice della Carnia. Orgoglioso di essere friulano come te.” Oppure: “Mi fai emozionare ogni volta 😭! Ti vedo una donna meravigliosa nonostante la mia mente mi proietta la tua immagine quando eri incinta.” Insomma, è chiaro che il pubblico è dalla sua parte e le vuole bene. D’altro canto è pur vero che Gloria Clama, per quanto in gamba come cuoca, deve ancora lavorare su alcuni dettagli. Probabilmente avrà ancora tempo per farlo e la competizione la stimolerà in questo senso, ma deve assolutamente sbrigarsi: oramai siamo alle battute finali di MasterChef Italia! Qui il video di Gloria Clama e il capriolo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA