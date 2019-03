GUIDO FEJLES/ Video: “Epico affrontare il compagno di banco” (MasterChef Italia 8)

Emozioni forti nell’ultima puntata di MasterChef Italia, edizione 2019. Alla fine ad abbandonare il talent sulla cucina è stato Giuseppe Lavecchia, uno dei concorrenti più simpatici ed estroversi mai visti sul campo. Ironia della sorte, Giuseppe era stato proprio il ‘compagno di banco’ (definizione questa che proviene proprio dal trentatreenne praticante avvocato) di Guido Fejles, con il quale aveva cucinato assieme fino a poco tempo prima. Un destino beffardo, il loro, che li ha visti dunque prima battersi ( e sbattersi) in coppia con il grembiule blu, dando vita ad alcune scene assolutamente esilaranti, per poi scontrarsi l’uno contro l’altro per rimanere dentro la gara di MasterChef Italia. Alla fine, dopo una battaglia serratissima all’ultimo ingrediente è stato Guido Fejles a spuntarla, grazie anche a una maggiore accuratezza e a un senso del bello probabilmente più raffinato. Ma va dato onore a Giuseppe di avercela messa davvero tutta e di essersi battuto come un leone sino alla fine.

‘PACE’ SU INSTAGRAM

Ovviamente Giuseppe non ha serbato alcun rancore a Guido Fejles per essere stato eliminato da questa edizione di MasterChef Italia proprio per ‘colpa’ dell’amico. Il gioco è questo in fin dei conti e lo si deve accettare. Giuseppe ha venduto cara la pelle, ma Guido secondo i giudici pluristellati è stato superiore. Su Instagram Guido Fejles ha espresso tutta la sua soddisfazione ma anche il suo rammarico per aver perso un amico dal gioco. Ecco cosa ha scritto il trentatreenne praticante avvocato: “Amici, nemici, compagni, coppia isterica, in lotta e conviventi forzati… Cmq sempre Bellissimi! C’è qualcosa di meravigliosamente sadico ed epico nell’aver dovuto affrontare proprio il mio compagno di banco.” E, in effetti, il destino non poteva essere più crudele con loro. Ma la simpatia con cui Guido Fejles ha sintetizzato la vicenda la dice lunga sul rapporto che nel corso del tempo si è instaurato tra di loro: certamente di amicizia!

LA REPLICA DI GIUSEPPE

Non poteva mancare, ovviamente, la replica di Giuseppe alle parole di Guido Fejles dopo la cocente eliminazione da MasterChef 2019. In risposta alle belle parole dell’amico/nemico, Giuseppe ha scritto in modo molto sincero: “Amico mio era dal tempo del pane e cioccolato che ci provavo e devo confermare che nessuno più di te l’ha venduta cara la pellaccia!” Parole distensive, dunque, che non serbano rancore al compagno di squadra che, purtroppo per lui, si è trovato nella difficile situazione di dover eliminare chi fino a poco tempo prima lo aveva aiutato nei piatti. Una situazione scomoda, indubbiamente, ma necessaria. Due rivali che si stimano, dunque, ma che si vogliono sempre bene, come ha sottolineato Guido Fejles su Instagram: “Prendo piacevolmente atto del fatto che assieme abbiamo dato vita ad alcune delle scene più comiche della storia del programma!” E in effetti, quei due insieme ci mancheranno molto… erano una coppia davvero esilarante! Qui il video di Giuseppe e Guido.





