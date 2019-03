Il ponte delle spie/ Video, su Rai 3 il film con Tom Hanks (oggi, 28 marzo 2019)

Il ponte delle spie va in onda oggi, giovedì 28 marzo 2019, alle ore 21.20, sulle frequenze di Rai 3. Il film del 2015 è stato diretto e co-prodotto da Steven Spielberg, scritto da Matt Charman, Ethan e Joel Coen e interpretato da Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan e Alan Alda. Il nome del film, ambientato durante la Guerra Fredda, si si riferisce al ponte di Glienicke, che collega Potsdam a Berlino, dove ha avuto luogo lo scambio tra il pilota Francis Gary Powers e la spia Rudolf Abel. Clicca qui per il trailer del film

Il ponte delle spie, la trama del film

Andiamo a dare ora uno sguardo alla trama de Il ponte delle spie. Nel 1957 a New York, Rudolf Abel viene arrestato e accusato di spionaggio per l’Unione Sovietica. L’avvocato James B. Donovan viene incaricato di difendere Abel, in modo che il processo sia giudicato giusto. Fermo nel principio che ogni accusato meriti una vigorosa difesa, Donovan declina i tentativi della CIA di indurlo a violare la riservatezza delle sue comunicazioni con il suo cliente. Abel viene condannato, ma Donovan convince il giudice a risparmiare ad Abel la pena di morte perché potrebbe rivelarsi utile per un futuro scambio di prigionieri. Nel 1960, Gary Powers, un pilota del programma segreto di spionaggio U-2 della CIA, viene abbattuto sull’URSS. Viene catturato e condannato in un processo a dieci anni di reclusione, di cui tre in prigione. Donovan riceve una lettera dalla Germania dell’Est dalla moglie di Abel, che lo invita mettersi in contatto con il loro avvocato. La CIA pensa che si tratti di un messaggio con cui l’URSS si dice disposta a scambiare Powers per Abel. La CIA chiede ufficiosamente a Donovan di andare a Berlino per negoziare lo scambio.

Il trailer del film Il ponte delle spie





