Isola dei Famosi 2019/ Finalisti al settimo cielo: frecciatina a distanza per Soleil

Allegria, serenità e gioia sono i sentimenti che vivono sull’Isola dei Famosi dopo la semifinale di lunedì. I cinque finalisti (e quasi) – Luca Vismara, Marina La Rosa, Sarah Altobello, Marco Maddaloni e Aaron Nielsen – sono sereni e soprattutto felici dell’uscita di scena di Soleil Sorge alla quale si fa riferimento con sarcasmo in piàù di un’occasione. Il più felice di tutti è sicuramente Luca che, ai compagni, dichiara: “Ognuno di noi 5 è piaciuto per qualcosa di chiaro ma probabilmente diverso rispetto all’altro. – e in confessionale esprime poi tutta la sua felicità per l’essere arrivato in finale – Non sto ancora realizzando, è davvero un sogno ad occhi aperti è così tutto perfetto. Non mi sembra vero di aver fatto l’Isola dall’inizio alla fine. Un po’ tutti quelli che hanno fatto questa esperienza sono un po’ come collegati da un filo che ci legherà per sempre”.

MARINA LA ROSA, FRECCIATINE A DISTANZA PER SOLEIL

Felicissima è anche Sarah Altobello, che negli ultimi giorni era motlo tesa per gli scontri avuti con Soleil. “Mi sento proprio come se mi avessero dato il mio posto di lavoro qua. Ora non ho più l’ansia di prima, ho ritrovato la serenità. – ammette, e aggiunge – Quando il sogno diventa realtà e quasi quasi sono in imbarazzo per quanto mi sento bene. Sono felice.” Marina La Rosa, invece, tiene a sottolineare come si stia bene e senza tensioni senza la presenza di Soleil e, in confessionale, scrive: “Che pace, che meraviglia, che serenità. Siamo rilassati e felici ovviamente di essere noi i finalisti. Stiamo davvero bene” ammette la naufraga. Si prospetta una settimana molto tranquilla all’Isola dei Famosi.

