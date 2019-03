La 14esima edizione dell’Isola dei Famosi 2019 è ormai agli sgoccioli. Questo lunedì sera infatti, scopriremo chi sarà il vincitore assoluto. Nel frattempo in Honduras, i cinque naufraghi rimasti, si stanno godendo gli ultimi giorni sull’assolata spiaggia. Come ben sapete, i concorrenti a breve, lasceranno la destinazione da dove è nato questo nuovo viaggio, per fare ritorno in Italia. Proprio in diretta da Milano, verranno messe in piedi le battute finali del programma condotto da Alessia Marcuzzi con la supervisione di Alvin in qualità di inviato e di Alba Parietti e Alda D’Eusanio nel ruolo di opinioniste. Attualmente l’aria è molto distesa, anche per via dell’eliminazione di personaggi che hanno creato notevoli dinamiche burrascose, tra cui Soleil Sorge che, vincendo ogni prova e mettendo in evidenza le problematiche del gruppo, creava solamente malumore e insofferenza. Fuori anche Riccardo Fogli, Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini. Questi ultimi, credevano molto di potere rientrare in gioco conquistando anche, ipoteticamente, la vittoria.

Isola dei Famosi 2019, Marina La Rosa fuori di… seno!

E se tanti naufraghi hanno fatto ritorno a casa nel corso della semifinale, altri sono ancora rimasti in Honduras. Sull’Isola dei Famosi, i Vip si godono gli ultimi giorni da naufraghi, tra giochi divertenti e tanti sorrisi. L’umore dei finalisti è alle stelle e così, dopo una gustosa colazione Sarah Altobello e Marina La Rosa si sono tuffate in mare. Sulle spalle di Luca Vismara e Marco Maddaloni, hanno anche tentato di disarcionarsi l’un l’altra. Ad avere la peggio è stata l’ex concorrente del primo Grande Fratello, che nell’impeto della lotta è finita in acqua perdendo anche il reggiseno. Dopo l’ultima puntata, il clima a Cayo Paloma è decisamente migliorato. Anche Aaron Nielsen si sente rinato, affermando: “Il mio umore è migliorato, ho avuto tanti momenti difficili ma sono riuscito ad arrivare in finale contro ogni aspettativa”. Questi cinque finalisti, nonostante i litigi e le discussioni, sono invece sempre andati d’accordo. “Mi sento in imbarazzo da quanto sto bene. Eravamo la comitiva del vicolo che va in vacanza insieme in Honduras”, ha concluso Sarah.

© RIPRODUZIONE RISERVATA