L’Amore Strappato/ Anticipazioni e video: sconvolgimenti e violenze nei primi minuti

Sabrina Ferilli torna alla fiction come protagonista indiscussa de L’Amore Strappato una storia sconvolgente destinata ad indignare e far discutere. Oggi in conferenza stampa l’attrice ha presentato la fiction al via domenica sera su Canale 5 al fianco di Enzo Decaro, dei bambini che saranno i compagni di sua figlia, e di coloro che hanno firmato l’Amore Strappato ovvero la coppia formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, raccontando quella che è la storia di una famiglia normale che di colpo, un giorno, viene ferita e stravolta da un brutto risveglio. Il video dei primi minuti della fiction mostrano proprio Enzo Decaro nei panni di un padre devoto della sua piccola principessa alla quale racconta le favole almeno prima che la moglie si accorga che i due sono ancora svegli anche a tarda sera. Questo è l’unico peccato che vediamo fare a Rocco prima che l’indomani si presenti alla recita della figlia proprio mentre quest’ultima viene portata via.

I PRIMI MINUTI DELLA FICTION

Nel video rilasciato da Mediaset e relativo alla prima puntata de L’Amore Strappato, sentiamo una bambina rivelare qualcosa di spaventoso alla sua maestra e all’assistente sociale e sembra che la stessa cosa riguardi proprio Arianna, la figlia di Rocco e Rosa. I due si presentano alla recita ignari di tutto quello che sta succedendo dietro le quinte almeno fino a che non attendono l’ingresso della figlia e, preoccupati dal ritardo, si presentano dietro le quinte per saperne di più. In realtà i Carabinieri hanno portato via la bambina per un’ordinanza del giudice e nemmeno la preside sa spiegare bene di cosa si tratti. A Rosa e Rocco non rimane altro che guardare la loro bambina nell’auto davanti a loro mentre il padre raccoglie il cerchietto da principessa che lui stesso le aveva preparato per la recita. Cosa succederà dopo lo scopriremo solo seguendo la fiction dal 31 marzo su Canale 5.

Ecco il video del momento:





