Lorenzo Tobia Marcuzzi, chi è il fidanzato di Mahmood?/ Gli indizi sulla loro storia

Non è trascorso molto tempo da quando il nome di Lorenzo Tobia Marcuzzi è stato accostato a Mahmood, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua canzone Soldi. I paparazzi hanno seguito l’artista fino a che il nome del fidanzato del cantautore non è emerso con chiarezza, anche se Mahmood ha sempre mantenuto un grande riserbo su questa pagina della sua vita privata. Non ha mai nascosto di avere una relazione e di essere innamorato, ma ha preferito non prendere una posizione netta nemmeno di fronte a chi chiedeva con insistenza se avesse una relazione con un uomo o con una donna. Mahmood sarà ospite del Maurizio Costanzo Show di questa sera, giovedì 28 marzo 2019, dove il discorso potrebbe ricadere proprio su Lorenzo Tobia. Il govane toscano dagli occhi azzurro cielo è un fiorentino d’adozione, anche se la sua città natale è Lucca, specifica Today. Lavora nel mondo della moda dopo aver conseguito la laurea nel capoluogo toscano, lavorando per il brand Guidi 1986. Le immagini esclusive dell’incontro segreto avvenuto nelle scorse settimane sono state pubblicate dal settimanale Chi, che rivela anche i momenti più romantici fra i due, come un bacio dato nell’oscurità dell’abitacolo della macchina.

Lorenzo Tobia Marcuzzi, chi è il fidanzato di Mahmood?

Che sia il fidanzato ufficiale di Mahmood oppure no non ci è dato saperlo, ma il nome di Lorenzo Tobia Marcucci è ormai stato associato a quel grande amore di cui il vincitore di Sanremo 2019 ha parlato in alcune sue interviste. Negli ultimi mesi si è parlato a lungo della possibilità che Mahmood fosse gay, anche se il diretto interessato ha sempre preferito non rispondere a domande così morbose, scegliendo di trincerarsi dietro una totale libertà di vivere i suoi sentimenti senza doverli rinchiudere in binari preconfezionati. Secondo i rumors, Mahmood e Lorenzo Tobia Marcucci starebbero insieme da tempo ed il loro amore sarebbe genuino, almeno in base a quello che dicono gli amici della coppia. Nei giorni scorsi Diva e Donna ha pubblicato altri scatti della coppia, che viene inquadrata in un momento particolare: una serata in cui il fiorentino è finito con le lacrime agli occhi per un motivo sconosciuto, ma tale da turbarlo profondamente. Impossibile intanto scoprire qualcosa di più sul ragazzo, visto che il suo account social è blindato. Mahmood dal suo canto continua a rimanere in silenzio, anche di fronte alla diffusione del gossip che lo riguarda in via diretta.

