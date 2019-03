MARA VENIER/ Video, salva grazie a Claudietto (Maurizio Costanzo Show)

Mara Venier, regina della Domenica In di Rai Uno, sarà ospite a Maurizio Costanzo Show, che tornerà in onda giovedì 28 marzo in seconda serata su Canale 5. La zia Mara sarà sul palcoscenico insieme a tanti altri grandi ospiti, tra i quali spicca il nome del vicepremier Matteo Salvini, reduce dal successo ottenuto dalla Lega in occasioni delle elezioni regionali in Basilicata. In particolare, come riportato sul sito Dagospia.com, pare che la Venier e Salvini si concederanno (e concederanno al pubblico) un duetto completamente inedito. Il Ministro e la conduttrice canteranno “Dieci ragazze per me”, passandosi il microfono l’uno con l’altra con fare divertito. L’esibizione sembrerebbe piacere al pubblico che, nel video pubblicato proprio su Dagospia.com, esprime il suo apprezzamento con un bell’applauso. Anche gli altri ospiti, tra i quali Francesco Monte e Giulia Salemi, l’attrice Gabriella Germani, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood, Mogol, sembrano gradire il siparietto musicale improvvisato da questa improbabile coppia televisiva.

Mara Venier in ospedale: “Sto bene”

Chi segue Mara Venier sui social network o a Domenica In sarà al corrente del fatto che la conduttrice soffre da un po’ di tempo di dolore alla schiena. Qualche settimana fa è addirittura rimasta bloccata proprio prima della diretta. Mercoledì 27 marzo il problema l’ha costretta a recarsi in ospedale per sottoporsi a un intervento eseguito dal dottor Paolo Grossi. È stata Mara stessa a informare i suoi follower attraverso l’account di Instagram, condividendo uno scatto realizzato presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, clinica specializzata nella cura di problemi simili a quello che ha colpito la Venier. Nel post Mara ha tranquillizzato i suoi fan, sostenendo di non aver più dolori alla schiena e di sentirsi bene come un tempo. La foto è stata corredata da tanti commenti dei numerosissimi seguaci della zia Mara che, preoccupati per i recenti malesseri manifestati dalla conduttrice, le augurano di continuare a stare bene e le dimostrano il loro affetto con una serie di cuoricini, bacetti e parole di conforto.

“Claudietto mi ha ridato il sorriso”

Nonostante la televisione italiana ci abbia sempre mostrato una Mara Venier sorridente, schietta, empatica e sensibile, anche la conduttrice veneta ha una sua vita privata che, come quella di tutti, è fatta di gioie e dolori. Di recente le pagine del settimanale Chi hanno accolto una sua intervista, all’interno della quale Mara ha raccontato della sua relazione con Nicola Carraro, suo marito dal 2006, ma anche e soprattutto della sua mamma. La morte della madre ha rappresentato, per la conduttrice, un momento particolarmente doloroso, compensato, fortunatamente, dall’arrivo di Claudietto, il suo nipotino. “Sono pazza di lui”, ha affermato. “Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella! È arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso”. La Venier ha raccontato che la nascita del piccolo le ha permesso di superare il dolore, di tornare a vivere felicemente e, soprattutto, di riavvicinarsi al figlio Paolo. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”, ha raccontato la neo nonna, sempre attenta, presente e protettrice nei confronti del nipotino.





