Marco Predolin e Laura Fiini si sposano/ Nozze in estate? I dettagli a Pomeriggio 5

Marco Predolin e la fidanzata Laura Fiini sono pronti a convolare a nozze. Il conduttore ed ex gieffino torna ospite oggi di Barbara d’Urso assieme alla sua compagna nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Si parla infatti di matrimoni e tra i più attuali spunta proprio quello di Predolin e la Fiini, che dovrebbe svolgersi proprio nelle prossime settimane. D’altronde, lo scorso 22 gennaio, proprio nello studio di Pomeriggio 5, Marco Predolin annunciava di aver richiesto le pubblicazioni in vista delle nozze con Laura. Da lì sarebbe poi partita la scelta della data e della location delle nozze, visto che, in questo senso, non c’era ancora stata alcun tipo di decisione. Il tutto nei sei mesi canonici dalle pubblicazioni.

Marco Predolin annuncia la data delle nozze?

Durante la puntata di Pomeriggio 5 di qualche mese fa, Marco Predolin aveva infatti svelato: “È andata lei in comune, usciranno le pubblicazioni la settimana prossima. Siamo decisi ormai. Io non demordo. Non sappiamo ancora la data perché non sappiamo bene quando abbiamo tempo. Quando abbiamo un buco ci sposiamo… Troviamo qualcosa, un hotel, un motel, uno stabilimento balneare.. vediamo, qualcosa. Le pubblicazioni comunque valgono sei mesi, entro l’estate perché poi c’è il ristorante a Portorotondo….” Oggi il conduttore e la fidanzata Laura Fiini tornano in studio pronti a svelare al pubblico della d’Urso ulteriori dettagli sull’imminente matrimonio e, magari, anche data e location scelte per il lieto e attesissimo evento.

