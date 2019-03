Masterchef Italia 2019, semifinale/ Diretta, eliminati: prova in esterna a Madrid

Giovedì 28 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, va in onda l’undicesima puntata di Masterchef Italia 2019 che si avvia al gran finale, in programma giovedì 4 aprile. Dopo aver cucinato ogni tipo di piatto nel corso delle precedenti puntate, nell’appuntamento odierno, i concorrenti ancora in gara saranno alle prese con un ingrediente imprevedibile e che ogni chef dovrebbe avere ovvero la fantasia. Le prove a cui saranno sottoposti gli aspiranti chef metteranno a dura prova la loro capacità di gestire gli imprevisti che possono nascere nelle cucine di un grande ristorante, ma anche il talento culinario dovendo stupire i giudici con sapori nuovi, ma gradevoli al palato. Quali saranno, dunque, nello specifico le prove dell’undicesima puntata di Masterchef Italia 2019? Andiamo a scoprirlo insieme.

MASTERCHEF ITALIA 2019: UNA MISTERY BOX FANTASIOSA

Nella prima prova della serata, i concorrenti di Masterchef Italia 2019 saranno alle prese con la famosissima Mistery Box sotto la quale troveranno un ingrediente particolare: la fantasia. Gli aspiranti chef, infatti, partendo da ingredienti comuni e non, tutti diversi tra loro, dovranno riuscire a stupire i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, creando un nuovo sapore. Alessandro, Gilberto, Gloria, Guido, Valeria, gli ultimi concorrenti rimasti in gara, affronteranno poi un Invention Test molto emozionante ne corso del quale, sotto gli occhi dei giudici che dovranno poi giudicare i piatti che prepareranno, potranno contare sull’aiuto di Sous-Chef insoliti e molto particolari. Come sempre, poi, seguirà la temutissima prova in esterna che, in questo penultimo appuntamento si preannuncia davvero complicata.

MASTERCHEF ITALIA 2019: PROVA IN ESTERNA A MADRID

La prova in esterna dell’undicesima e penultima puntata di Masterchef Italia 2019 porterà i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo e i concorrenti ancora in gara a Madrid. La prova si svolgerà in uno dei ristoranti più famosi al mondo ovvero “DiverXO”, il ristorante 3 stelle Michelin dell’irriverente e avanguardista chef David Muñoz che metterà alla prova le capacità degli aspiranti chef che dovranno dimostrare di avere tutte e carte in regola per poter lavorare in un famoso ristorante. Come sempre, poi, ci sarà il Pressure Test che stabilirà i concorrenti che potranno continuare a sognare di diventare l’ottavo MasterChef italiano, portando a casa anche 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette.



