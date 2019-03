Maurizio Costanzo Show 2019, 1a puntata/ Ospiti: Francesco Monte, Mahmood, Salvini

Nella seconda serata di oggi, giovedì 28 marzo 2019, riparte il Maurizio Costanzo Show, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e condotto dal conduttore e giornalista romano. Sul palcoscenico del teatro, tra gli altri, ci sarà modo di vedere la “pace” tra Mahmood e Matteo Salvini, dopo le polemiche successive alla vittoria del Festival di Sanremo 2019, con il brano “Soldi”. Le piccole “scaramucce” erano nate dopo il tweet del ministro dell’Interno, che aveva espresso la sua propensione per la canzone di Ultimo (arrivato secondo dopo essersi “scagliato” contro i giornalisti in conferenza stampa). Proprio il vicepremier, al fianco del buon Costanzo in versione “paciere”, ha chiarito la situazione: “Non abbiamo mai litigato, sono state create polemiche ad arte”. Anche il giovane artista ha replicato: “È stato tutto strumentalizzato, speriamo che non si creino più altre situazioni di questo genere, ma non c’è mai stato nessun problema”.

Mahmood e Salvini da Costanzo

Il Maurizio Costanzo Show, riparte stasera con una bella stretta di mano. Il nuovo ciclo debutterà oggi, giovedì 28 marzo in seconda serata su Canale 5. Salvini, dopo essersi spiegato di fronte al pubblico presente, ha poi sottolineato che anche se lui ha altri gusti musicali, suo figlio è fan sfegatato di Mahmood e, proprio per questo motivo, ha chiesto un autografo al vincitore di Sanremo. Naturalmente, nel corso del primo appuntamento stagionale con il programma della seconda serata, ci sarà spazio per altri artisti, che avranno modo di raccontarsi al giornalista, creando un momento molto particolare con il pubblico da casa ed anche con quello presente in studio che, talvolta, può anche essere chiamato ad interagire con loro ponendo domande, interrogativi e creando siparietti inediti ed anche molto divertenti. Dopo avervi menzionato i due ospiti di punta dello show, vediamo pure le altre anticipazioni e tutte le news relative al programma.

Maurizio Costanzo Show 2019, ospiti e anticipazioni

Sul palcoscenico del Maurizio Costanzo Show, ci sarà modo di vedere anche Mara Venier. La signora della domenica di Rai1, dopo essere tornata nell’azienda di Viale Mazzini, racconterà i cambiamenti della sua carriera e la sua rinascita dopo avere ripreso il timone di Domenica In. Ospite anche il paroliere e discografico Mogol, in compagnia del giovane cantautore e interprete delle canzoni di Lucio Battisti Gianmarco Carroccia. Per quanto riguarda la parentesi dedicata al gossip che tanto piace al pubblico, ci sarà modo di scoprire le ultime novità sulla coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi, come si è evoluta la loro relazione d’amore dopo il Grande Fratello Vip? A quanto pare i due stanno cercando casa insieme. Poi sarà anche la volta per l’attrice e imitatrice Gabriella Germani. Per lo spazio dedicato alla cronaca invece, si racconterà la storia di Raffaella Lucanto. Se tutti questi ospiti hanno catturato la vostra attenzione, non vi rimane altro che attendere la messa in onda della prima puntata stagione del Costanzo Show, in onda su Canale 5 questa sera.



