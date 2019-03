Mentre ero via, fiction/ Anticipazioni 28 marzo 2019: Monica perde la memoria

MENTRE ERO VIA, LA FICTION: TRAMA E CURIOSITÀ

Debutta nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 28 marzo 2019, la fiction Mentre ero via in prima tv assoluta. Dagli autori di Sorelle, portato al successo grazie al boom di ascolti, la serie è scritta da Monica Rametta e Ivan Cotroneo, mentre la regia è di Michele Soavi. Sei puntate per affondare i denti nelle radici della protagonista, interpretata da Vittoria Puccini: una donna perde la memoria e con essa qualsiasi ricordo legato ad affetti e passati. Nel tentativo di riappropriarsi della sua identità, Monica deciderà di scoprire chi fosse prima del terribile incidente. Al fianco della Puccini troveremo inoltre attori dalle abilità più che rinomate per i telespettatori italiani, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin. Il primo sarà un istruttore di vela e padre di Rocco, nato dal matrimonio con la moglie defunta. L’attrice invece interpreterà Barbara, la cognata di Monica ed ancora prima sua amica di vecchia data. Attorno ai tre ruoterà una trama piena di mistero e note drammatiche, che accompagneranno lo spettatore e gli stessi personaggi principali verso una verità forse troppo difficile da accettare. Tutto inizia infatti in una notte di alcuni mesi prima, quando Monica diventa testimone oculare di uno corpo a corpo in cui il marito Gianluca Grossi (Paolo Romano) e l’avvocato/amante Marco De Angelis, interpretato da Ugo Piva, perderanno la vita. Per la protagonista sarà uno shock scoprire che cosa è successo, ma non per via della terribile perdita. La sua memoria si è fermata agli eventi accaduti fino ad otto anni prima e nel tentativo di recuperare i ricordi, scoprirà alcuni fatti di se stessa che faranno emergere dei segreti scottanti.

Anche agli occhi dell’amica Barbara, incredula nello scoprire che Monica non è la donna che ha sempre pensato. Nella splendida cornice del Lago di Garda, amore, odio e verità faranno da contorno all’indagine personale della protagonista e non solo. Nel cast troveremo inoltre artisti come Stefania Rocca nel ruolo della psicologa Liguori, sostegno terapeutico di Monica, e Flavio Parenti nei panni di Riccardo, il cognato della donna e fra i tanti che ritengono proprio lei responsabile della morte del marito. In un’intervista a Il Corriere dello Sport, Francesca Cavallin sottolinea che il suo personaggio è molto ambiguo e che si ritroverà incastrata in una famiglia patriarcale votata all’azienda farmaceutica di proprietà. “Una donna che non riesce, a differenza della protagonista, a scardinare il sistema e ad avere un processo evolutivo, un percorso più personale”, aggiunge riguardo alla sua Barbara, l’unica alleata su cui potrà contare il personaggio principale.

ANTICIPAZIONI DEL 28 MARZO 2019

EPISODIO 1 – Quattro mesi di coma: un lasso di tempo che non permetterà di ricordare a Monica Grossi quanto accaduto una terribile notte in cui tutto è cambiato. Persino la sua memoria è ferma ad una versione di se stessa di otto anni prima. Solo al risveglio scoprirà che il marito Gianluca ed il suo amante Marco hanno perso la vita a causa di una tragedia. Scoprirà il suo rapporto con Marco solo grazie a Riccardo, il fratello del marito che non farà alcun mistero dell’odio che prova nei suoi confronti. Se Gianluca ha perso la vita, la colpa è infatti solo di Monica per lui. Secondo le telecamere di sorveglianza si tratta in realtà di un doppio e tragico destino: Marco ha affrontato Gianluca e durante la colluttazione il secondo ha sparato al rivale, per poi cadere nella piscina e morire poco dopo. La donna dovrà combattere molto per ricordare chi fosse davvero e convincere i parenti del marito della sua innocenza. Il suocero infatti le proibirà di vedere i figli. I primi ricordi riemergeranno invece grazie a Stefano, il fratello di Marco. Come sono andate davvero le cose e chi è Monica Grossi?

CAST E PERSONAGGI

Vittoria Puccini è Monica Grossi, la protagonista di Mentre ero via, alle prese con la ricostruzione del suo passato dopo aver perso la memoria in seguito ad un incidente. Accanto a lei ci sono: Flavio Parenti che è Riccardo Grossi, fratello di Gianluca Grossi e cognato di Monica; Mariano Rigillo che è Vittorio Grossi, il patriarca della prestigiosa famiglia, proprietaria di un’azienda farmaceutica; Paolo Romano è Gianluca Grossi, il grande amore di Monica, primogenito della famiglia Grossi e marito di Monica; Antonia Fotaras è Sara Grossi, la figlia di Monica e Gianuca Grossi; Francesca Cavallin è Barbara Grossi, sorella di Gianluca e Riccardo Grossi; Riccardo Antonaci interpreta il piccolo Vittorio Jr Grossi, figlio di Monica e Gianluca Grossi; Camilla Semino Favro è Ilaria Grossi; Giuseppe Zeno è Stefano De Angelis, fratello di Marco De Angelis, l’avvocato morto con cui Monica aveva una relazione candestina; Anna Melato è Filomena, Stefania Rocca interpreta la dottoressa Caterina Liguori; Carmine Buschini è Rocco De Angelis; Ugo Piva è Marco De Angelis.



