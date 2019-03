Nicola Carraro, il marito di Mara Venier/ Un amore senza tempo tra i due

Nicola Carraro non esita a sostenere il suo grande amore, la moglie Mara Venier. Spesso condivide infatti post sui social che riguardano la sua consorte e la nuova conduzione di Domenica In che l’ha riportata in vista come padrona di casa. In senso letterale, secondo Carraro, visto che in una delle ultime puntate Mara si è lasciata truccare da Anna Tatangelo per poi concedersi una tazzina di caffé. Clicca qui per guardare il post di Nicola Carraro. Mara Venier sarà ospite del Maurizio Costanzo Show per la puntata di oggi, giovedì 28 marzo 2019, ed il discorso potrebbe ricadere ancora una volta su Nicola Carraro. Il marito della nota conduttrice ha infatti preso le sue difese in una recente polemica, dicendo la sua su Twitter in merito ad un presunto plagio fatto da Mara ai danni di Barbara d’Urso. Rivali di fascia per l’appuntamento domenicale, agli occhi di qualche hater è davvero difficile riuscire a distinguere le abilità dell’una e dell’altra. La colpa della Venier sarebbe stata di citare il famoso “caffeuccio”, una delle frasi più gettonate del vocabolario dursiano. Carraro però ha risposto a tono al diretto interessato che ha osato accostare le due colleghe, con un “ma che c@@@o dici” che ha fatto il giro del web ed ha spinto Rita Dalla Chiesa a sostenere l’imprenditore.

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: sui social pensa ai valori

Famiglia e moglie al primo posto per Nicola Carraro, che concentra i suoi contenuti social sui veri valori della sua vita. Mara Venier spunta spesso e volentieri fra le foto condivise dal marito sui social, così come uno dei nipoti. “Nonna rock, ma anche il nipote non scherza“, scrive infatti Nicola commentando una foto che vede Mara in un abbraccio con Giulio Longari, il diciassettenne figlio di Elisabetta Ferracini, figlia della Venier. E poi ci sono i baci fra Nicola e la consorte, una delle tante prove di quell’amore eterno e forte che i due condividono fin dal 2006, anno in cui hanno deciso di sposarsi. Il profilo Instagram di Carraro è un vero e proprio altare per la conduttrice ed anche ai tre figli che il produttore ha avuto con la prima moglie Adonella Colonna, Ginevra, Girò e Giada. “I mitici 3G”, come li definisce spesso in alcuni post. Un mojito al tramonto nel primo mese dell’anno ed il compleanno festeggiato con la sua prole, il nipotino Giulio, il primo nipote della Venier. Non manca anche qualche scatto del passato, rigorosamente in bianco e nero. Una delle ultime foto condivisa in occasione della festa del papà, un ricordo del padre Gian Gerolamo che posa al fianco dei nipotini, ancora una volta i 3G. Clicca qui per guardare le foto di Nicola Carraro.

