Raffaella Mennoia contro Sara Affi Fella/ “Fatevi curare, meschini e vergognosi!”

Che Raffaella Mennoia si particolarmente criptica, non è di certo un mistero. La storica autrice di Uomini e Donne con un passato da postina di C’è posta per te, ha commentato “tra le righe”, il ritorno in pista di Sara Affi Fella. Dopo lo scandalo di alcuni mesi fa ed il suo silenzio per un po’ di tempo, la riccioluta ex tronista si è palesata pian piano nuovamente in rete. Dapprima ha aperto un profilo Instagram da zero e poi, non contenta si è ipoteticamente riappropriata del vecchio account con più di 800mila follower. Questo suo volersi rimettere in gioco, tra promozioni di beveroni, parrucchieri e vestiti, ha inevitabilmente scatenato la reazione di Raffaella, da sempre in prima fila quando si tratta di commentare le gesta degli ex protagonisti del dating show. A poche ore di distanza dal ritorno di Sara, riacquistando il suo profilo e rendendolo privato per scongiurare ancora la perdita inesorabile di estimatori, la Mennoia non si è fatta di certo pregare ed ha raccontato il suo chiaro punto di vista, senza però fare nomi.

Raffaella Mennoia commenta il ritorno di Sara Affi Fella

“Certa gente dovrebbe sparire invece di continuare a mettersi in luce… di tanti errori commessi quello di non esservi fatti curare è stato il peggiore, poi c’è anche quello della menzogna e della finta solidarietà ma ne parlerò più avanti #meschini #vergognosi”, ha scritto Raffaella Mennoia nel suo profilo ufficiale di Instagram. Tra i commenti, in tanto hanno fatto il nome proprio di Sara Affi Fella e la redattrice, in risposta ad un utente ha precisato: “Mi hanno deluso in tanti, due persone in particolare”. Sara Affi Fella nel frattempo, è tornata al suo vecchio profilo dopo avere raccontato di un hacker che voleva rubarglielo. Lei, prontamente si è diretta dalla polizia postale con il padre, per riappropriarsene e, in poche ore è riuscita a scipparlo dalle grinfie degli haters, nemmeno fosse una spia russa. E se state pensando che questa sia stata solo l’ennesima trovata di una persona palesemente bugiardella, solo per giustificare il suo ritorno alle origini, la sua voglia di popolarità e la sua sete di follower, sappiate che siete delle brutte persone!

