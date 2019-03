Stefano Sala e Dasha Kina/ Compleanno d’amore per l’ex Grande Fratello

Stefano Sala festeggia il compleanno e lo fa con la fidanzata Dasha Kina con la quale è tornato il sereno dopo la crisi scatenata dalla partecipazione di lui al Grande Fratello Vip e la sua amicizia speciale con Benedetta Mazza. Il modello, dopo aver annunciato ai microfoni di Pomeriggio 5 la fine della sua storia con la modella ucraina, è tornato sui suoi passi. Nessun annuncio ufficiale, ma post su Instagram Stories che confermano il riavvicinamento tra i due. Nel giorno del compleanno, il modello ha pubblicato una storia in cui è felice e sorridente insieme a Dasha mentre spegne le candeline su una piccola torta. Nessun dubbio, dunque, sulla riappaccificazione tra i due che sembrano aver superato definitivamente la crisi scoprendosi ancora più innamorati.

STEFANO SALA E DASHA KINA: BENEDETTA MAZZA E’ UN LONTANO RICORDO

Tra Stefano Sala e Benedetta Mazza, dunque, non è nato l’amore. Il rapporto tra i due non si è evoluto nonostante i rumors parlassero di un fidanzamento tra Stefano e Benedetta. Dopo aver trascorso del tempo lontano da Dasha Kina, Sala è tornato tra le braccia della modella ucraina a cui, spesso, sui social, dedica dei post lasciando anche dei cuori rossi che testimoniano il suo amore. Papà innamorato della sua Sofia, nata dalla storia con Dayane Mello, Stefano Sala sembra aver fatto ormai chiarezza anche nel suo cuore di uomo. “What else…“, ossia “Cos’altro…“, scrive Stefano facendo intendere di non aver bisogno di nient’altro per essere felice. Benedetta Mazza, invece, nonostante la storia con Sala non sia nata, continua a credere nell’amore: “L’ amore è così… perimetri non netti ma bagliore accecante… siamo tutti come delle farfalle attratte da questa luminosità, in un eterno pellegrinaggio all’interno di un cuore“, scrive la bionda Benedetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA