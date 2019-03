Teresa Langella e Andrea Dal Corso/ Dal “no” al lieto fine a Uomini e Donne

A dispetto di quanto accaduto nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, nella puntata che andrà in onda oggi le cose tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella andranno abbastanza male. Saranno infatti ospiti in studio per raccontare novità sul loro rapporto, che sembrava essersi concluso dopo il no ricevuto dalla tronista al castello. Sta di fatto che Andrea e Teresa si sono visti: lui l’ha raggiunta a Napoli e hanno trascorso qualche giorno insieme, durante il quale c’è stato anche un bacio. Eppure il racconto porta alla fine ad un altro scontro tra i due ragazzi che, come svela ilvicolodellenews, si conclude con la Langella che afferma “Comunque la cosa per me finisce qui, siamo troppo diversi!” E sembrerebbe davvero finita qui se non fosse che Andrea nei giorni successivi non si è arreso.

DALLA LITE AL LIETO FINE…

Le ultime anticipazioni ci svelano infatti grandi novità per Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La registrazione del trono classico di pochi giorni fa ha rivisto i due ospiti in studio ma, questa volta, con ottime notizie. Teresa e Andrea si sono visti nel corso delle ultime settimane. Lui ha deciso di andare da lei a Napoli e hanno trascorso insieme alcuni giorni, anche con la famiglia di Teresa. Qui il loro rapporto è cresciuto, tanto da decidere di provare ad essere una coppia e, questa volta, seriamente. Quindi anche se nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi assistiamo ad una nuova lite tra i due, le anticipazioni dei prossimi appuntamenti col trono classici ci anticipano l’attesissimo lieto fine per la coppia, con grande gioia da parte del web.

