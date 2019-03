Tony Colombo e Tina Rispoli si sono sposati/Foto, carrozze e lusso: “Sei una Madonna”

Tony Colombo e Tina Rispoli si sono sposati e adesso sono pronti a conquistare il mondo in stile Ferragnez. Stelle di Instagram e Facebook, lui è originario di Palermo ma di Napoli ormai d’adozione, è uno dei cantanti neomelodici più apprezzati ed è proprio con la sua musica che ha conquistato la moglie alla quale nelle scorse ore ha regalato una bella serenata, come si usa in questi casi secondo la tradizione. Le nozze sono state seguite sui social e in piazza dai fan della coppia ma anche dalle telecamere di Pomeriggio 5, almeno così sembra, che oggi farà vedere ai fan alcuni momenti dell’evento. Proprio nel salotto di Barbara d’Urso i due hanno annunciato il loro matrimonio di oggi la cui cerimonia è stata celebrata presso il Maschio Angioino.

LA CERIMONIA TRA IL CASTELLO E LE TELECAMERE

Dopo la cerimonia le centinaia di invitati (sembra che saranno circa 300) si sposteranno in un’altra location molto nota al pubblico amante della tv e del trash ovvero il Grand Hotel La Sonrisa, presso Sant’Antonio Abate, meglio noto come il castello del Boss delle Cerimonie di Antonio Polese. Alla vigilia della cerimonia si è parlato un’atmosfera bohémien studiata proprio da un direttore artistico dell’evento, Luca Sepe, mentre il bell’abito sfoggiato da Tina durante la cerimonia sarà firmato da Ferdinand. Tony Colombo e Tina Rispoli hanno lanciato l’hashtag #TonyeTinaSposi mentre poco fa sui social si sono già scambiati i rispettivi commenti subito dopo la cerimonia e proprio in risposta al messaggio di lei, lui si è “limitato” ad un sobrio: “Sei una Madonna”. Mentre lei ha scritto: “Non ho più parole.. l’ultima è stata “SI”…. FINALMENTE MIO MARITO!!!!”. Cosa combineranno i due durante la festa oggi? Ci saranno davvero le telecamere di Pomeriggio 5? Lo scopriremo tra qualche ora. Ecco intanto il messaggio di Tina su Instagram:





