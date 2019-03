Uomini e Donne/ Ida e Riccardo: pioggia di critiche e nessun lieto fine (Trono Over)

Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano ad essere grandi protagonisti del trono Over di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate, la dama sembrava pronta a lasciare lo studio perché ancora innamorata di lui e in difficoltà nel vederlo rapportarsi con altre ma Riccardo sembra averle dato una nuova speranza. Ma è davvero così? Le cose non sono andate come Ida sperava e a confermarlo sono le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono Over, durante la quale, come svela ilvicolodellenews, Riccardo era in studio ma Ida non era presente. Questo potrebbe essere la conferma che tra i due non è avvenuto alcunché e che, anzi, la Platano abbia confermato l’idea di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Solo nelle prossime settimane scopriremo cosa è davvero accaduto tra loro, intanto sul web fioccano critiche.

PIOGGIA DI CRITICHE PER IDA

Il pubblico di Uomini e Donne è stufo di vedere le solite scene di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ma, soprattutto, è stufa di vedere la dama continuare a cercare il suo amore. Sono infatti più le critiche per Ida e per quello che molti sui social definiscono “elemosinare amore”. Ecco alcuni commenti critici nei suoi riguardi: “Ida irrecuperabile.. capisco l’amore ma prima di tutto esiste il rispetto per se stesse…Se esistono uomini di questo tipo è perché esistono donne che consento loro di fare ciò che fanno”; e ancora “Mi dispiace per Ida ma e’ veramente triste elemosinare amore.”; e infine c’è ancora chi aggiunge “Ma Ida dignità di donna zero…. queste donne sono davvero incommentabili……non si elemosina amore mai.”

