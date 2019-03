VALERIA RACITI/ Video: “Emozioni indimenticabili!” (MasterChef Italia 8)

MasterChef Italia continua per Valeria Raciti, concorrente di 31 anni, che di professione fa la segretaria. Nell’ultima puntata del programma più apprezzato in Italia per la cucina, la sua squadra, quella gialla, si è salvata per prima nella prova in esterna. E sì che assieme a Valeria Raciti c’era Alessandro Bigatti, non proprio il miglior cuoco che una persona potrebbe ambire di avere al proprio fianco! Abbiamo visto nelle scorse puntate quanto Alessandro sia stato sbadato, pasticcione e decisamente inadeguato a un livello di cucina così alto come quello visto in questa edizione. Eppure, cosa incredibile anche solo a pensarci, Alessandro assieme a Valeria ha fatto molto bene e si è parzialmente tolto di dosso quella nomea di chef imbranato che lo aveva perseguitato. Probabilmente sarà stato la presenza calma e rassicurante di Valeria Raciti a farlo rinsavire, non lo sappiamo; sta di fatto che il trentatreenne ha tirato fuori una prestazione super che ha slavato l’intera baracca. Con tanti ringraziamenti di una incredula e sorpresa Valeria.

“CHE EMOZIONE!”

Anche Valeria Raciti, come tutti i suoi colleghi cuochi (o aspiranti tali) ha un account Instagram che usa quotidianamente o quasi per confrontarsi con i vari utenti della rete che la seguono. Ultimamente, Valeria Raciti ha deciso di condividere con altri la sua gioia per aver ben figurato a MasterChef Italia e per aver proseguito la sua corsa all’interno del programma. Ecco cosa ha scritto la trentunenne segretaria dall’importante peso: “La scorsa puntata è stata sicuramente piena di emozioni e momenti indimenticabili! chissà cosa ci riserverà quella di oggi!” Per Valeria le emozioni sono state tantissime, a partire dalla vittoria avvenuta assieme ad Alessandro, con cui formava la strana coppia della squadra gialla. I commenti dei suoi followers sono stati positivi e gratificanti. Si va dal generico ‘Brava!‘ a chi le ha scritto il suo apprezzamento sincero: “Hai fatto un minestrone bellissimo, brava.” . Con la sua calma e la sua pacatezza, Valeria ha conquistato tutti e chissà che non possa davvero vedere avverarsi il suo grande sogno.

NUMERI BASSI SU INSTAGRAM

Veniamo adesso al rovescio della medaglia. Oramai sappiamo tutti benissimo quanto i social network siano importanti nel frenetico e un po’ pazzo mondo moderno: si va tutti a mille allora e la nostra unica finestra sul mondo delle volte sembrano essere proprio i social: Instagram e Facebook su tutti. Anche Valeria Raciti ha deciso di far sentire la sua presenza su Instagram con un classico account. Qui posta immagini di sé, ricette, ovviamente MasterChef Italia e via discorrendo. Dobbiamo però notare che i suoi numeri sono piuttosto bassi rispetto agli altri concorrenti. I suoi post ricevono poche centinaia di like, numeri molto inferiori rispetto alle migliaia dei suoi attuali colleghi di MasterChef. Valeria Raciti ha dunque poco seguito, probabilmente anche per il suo aspetto non da modella. Ma non bisogna disperare: dopotutto i social non sono affatto la vita vera, ma solo una pallida illusione di quello che c’è attorno a noi. Nel link il video di presentazione di Valeria Raciti.





