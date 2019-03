Vittoria Puccini è Monica Grossi/ Mentre ero via: “Una storia che riguarda tutti…”

Vittoria Puccini è prontissima a rimettersi in gioco con la nuova fiction targata Rai “Mentre ero via”. Raggiunta dall’Ansa, l’attrice, ha raccontato la sua nuova avventura televisiva, spiegandone la trama. “Una storia che in qualche modo può riguardare gran parte di noi, perché affronta il tema della rimozione: a chi non è capitato di mettere da parte un’esperienza che preferiva dimenticare? Ma questa donna con tutte le forze preferisce andare a fondo, perché è meglio ritrovare una verità anche dolorosa che vivere ingannando noi stessi”. La Puccini, torna in TV dopo il grande successo di “Romanzo famigliare” diretto da Francesca Archibugi, nel ruolo di protagonista. Interpreterà il suo nuovo personaggio nella serie dal titolo “Mentre ero via”, per la regia di Michele Soavi. Sei puntate del crime piscologico che la vedranno in scena in quel di Verona al fianco di Giuseppe Zeno, Stefania Rocca, Francesca Cavallin, Flavio Parenti, Carmine Buschini, Antonia Fotaras e Mariano Rigillo.

Vittoria Puccini è Monica Grossi in “Mentre ero via”

Ma qual è il personaggio che interpreta? Vittoria Puccini sarà Monica Grossi, 38enne molto affascinante e tanto determinata che si risveglierà dopo quattro mesi di coma senza ricordare gli ultimi anni della sua vita. Gli altri la descrivono come manipolatrice, adultera e capace di tradire il marito provocando sia la morte dello stesso che del suo amante. Lei però, non crede nel modo in cui gli altri la descrivono e pensa di essere in ospedale dopo avere partorito il secondo figlio. “In realtà il bambino ha otto anni. Al suo risveglio le viene detto che il marito è morto la sera stessa dell’incidente e che lei ne ha in parte la responsabilità e la causa è un litigio con il suo amante anche lui morto. Anna crede che le stiano parlando di una sconosciuta. Quando torna a casa decide di scoprire la verità: per ricostruirsi una vita ha bisogno di sapere chi era. Anche per riconquistare la fiducia dei suoi figli”, racconta ancora durante una chiacchierata telefonica con l’Ansa. La storia è molto al femminile e segna un vero e proprio riscatto. Monica inoltre, ha una figlia adolescente con la quale ha un rapporto molto conflittuale. Anche nella vita l’attrice è mamma di Elena, avuta da Alessandro Preziosi: “Mia figlia ha 13 anni, c’è una grande intesa anche se sono spesso impegnata sul set, per fortuna è in un periodo in cui mi racconta tutto delle sue amicizie e della sua vita. Non è presente sui social, fa sport come me”.

