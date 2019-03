ADRIANO BETTINELLI/ Video, il ballerino col mandarino in bocca (Ciao Darwin 2019)

Tra i tanti ballerini di Ciao Darwin 2019 c’è anche lui, Adriano Bettinelli, che in passato ha fatto la sua esperienza formativa ad Amici. Essere approdato al programma storico di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato certamente un grande, grandissimo traguardo per lui. Adesso il ballerino romano ha raggiunto grande popolarità, soprattutto su Instagram, dove posta abbastanza raramente qualche sua foto. L’impatto visivo iniziale della sua pagina profilo, a griglia, è piuttosto straniante: le foto sembrano tutte uguali. E, in effetti, lo sono… la posa è sempre la stessa: primo piano di Adriano Bettinelli a torso nudo. Ovviamente, nemmeno a dirlo, le ragazze impazziscono per uno come lui, classico esempio, di bad boy, ragazzo bello e dannato dal fisico asciutto. I commenti delle ragazze sono inequivocabili; si va dal ‘bello!‘, al ‘sono morta‘, passando per apprezzamenti assai più concreti e meno poetici. Insomma, il ragazzino spopola tra il gentil sesso, e ora che è approdato anche al corpo di ballo di Ciao Darwin 2019 vede la sua carriera spiccare il volo.

ADRIANO BETTINELLI E IL MANDARINO “PORTAFORTUNA”

L’ultima puntata di Ciao Darwin 2019 ha visto una sfida classica tra Gay Pride e Family Day da cui gli omosessuali sono alla fine usciti vincitori. La gara è stata agguerrita e ha visto da una parte Povia come capitano del Family Day e, dall’altra, l’onnipresente Vladimir Luxuria. Della grande popolarità di Ciao Darwin 2019 ne sta beneficiando certamente Adriano Bettinelli, che, come abbiamo ampiamente riferito, sta spopolando su Instagram. L’ultima foto lo vede con uno spicchio di mandarino in bocca (ovviamente a torso nudo, altrimenti come li facciamo i like?) con su scritto: “Puoi mandare chi te pare…manda Gino, Pino, Nino…manda Rino se vuoi…faranno tutti la stessa fine!” I commenti delle fans sono stati estasiati e anche i numeri sono confortanti: in poche ore il post ha avuto 12.814 like e una novantina di commenti. I numeri ci sono e parlano chiaro: Adriano Bettinelli è sulla cresta dell’onda e chissà che non si possano aprire anche altri scenari.

IL VIDEO DI ADRIANO BETTINELLI





