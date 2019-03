Alessandro Moscone, chi è/ Viaggio nel tempo per il dottore in economia (Ciao Darwin)

Alessandro Moscone è il protagonista per le Cime del viaggio nel tempo a Ciao Darwin 2019. Si presenta come un dottore in economia finanziaria e che ama decisamente la musica. Durante il primo step nel viaggio si trova di fronte a personaggi che lo spiazzano e non riesce a dare una visione giusta di fronte al taglio dell’epoca. Prima azzarda gli anni settanta, poi però riconosce Bill Clinton e Monica sottolineando che sono negli anni novanta. Composto e simpatico riesce a indovinare anche quando deve abbassare un po’ il livello della cultura, costretto a parlare delle Spice Girls. Sicuramente il suo passaggio nella trasmissione non passerà alla storia per l’allegria, ma di certo la sua esperienza e la sua cultura potrà dire qualcosa di più anche durante l’arco dello stesso viaggio nel tempo. Alessandro è un ragazzo molto giovane e tramite il suo profilo di Instagram possiamo scoprire qualcosa di più. Alessandro infatti è innamorato della montagna e anche uno che ha viaggiato molto durante la sua vita.

Alessandro Moscone, chi è: Ciao Darwin, viaggio nel tempo

Alessandro Moscone si confronta con Rosa Armiento nel viaggio nel tempo durante la seconda prova di Ciao Darwin 2019. Il dottore in economia ha dimostrato una buona apertura mentale, confrontandosi con domande anche legate alla musica con le Spice Girls e anche con i telefilm grazie a Baywatch. Poi si passa alla musica e quando vede Spiderman a terra, sottolinea che ha perso un combattimento facendo ridere tutti. Poi però alza la testa e vede un ragazzo con la maglia degli 883 e capisce che si sta parlando di “Hanno ucciso l’uomo ragno”. Sottolinea di essersi un po’ confuso perché ha visto il cantante un po’ appesantito rispetto a come se lo ricordava. Alessandro dimostra anche di avere un grande senso dell’umorismo oltre ad essere persona intelligente e di grande eleganza. Difficile pensare però che passerà alla storia di questa trasmissione dove vengono premiati di solito i personaggi molto più eccentrici.

