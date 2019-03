Alessio/ Uomini e donne, chi è il corteggiatore che ha litigato con Angela Nasti?

Sarà la new entry della giornata ma sicuramente Alessio è destinato a far discutere i fan di Uomini e donne e di Angela Nasti. La tronista ha avuto modo di incontrare gruppi di corteggiatori che hanno detto di essere in studio proprio per lei e i video del loro incontro è disponibile sul sito di Witty tv. E’ proprio nel video che potete vedere cliccando qui, che potete conoscere il bell’Alessio, alto, moto, tatuato e molto deciso tanto da prendere Angela di petto durante l’incontro e di non lasciarla nemmeno parlare: “Io sto qua per te dopo aver visto la tua presentazione ma dopo averti visto per due puntate sono un po’ indeciso. E’ un sale e scendi, sale e scendi, fammi parlare… hai sempre questa voglia di parlare sugli altri e di prevaricare”. A quanto pare Alessio non è molto convinto di questo fatto tanto che sottolinea di non voler fare il cane in studio pronto a dirle sempre sì: “Io dico quello che penso e non mi piace dire di sì, ti da fastidio quando la gente fa come te?”. Clicca qui per vedere il video del momento.

DALL’INCONTRO ALL’ESTERNA

Prima di andare via Angela Nasti gli chiede il nome e non solo visto che lo bacia per ben due volte. L’incontro con Alessio deve essere andato molto bene visto che il video anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne rivela che la tronista lo ha portato in esterna ma anche in quel caso le cose non sono andate molto bene. Alessio continua ad attaccarla più che corteggiarla ma poi ammette anche di essersi trovato bene con lei e per questo Angela lo ringrazia e lo bacia. Proprio in esterna lui le dice: “Hai il potenziale per cambiare ma hai sempre lo stesso vizio…”. Alla fine si salutano con sguardi complici e abbracci, forse è scoccata al scintilla tra loro? Clicca qui per vedere il video del momento.

