ANGELO RUSSO E ANASTASIA KUZMINA/ Riuscirà a farle dimenticare Francisco Porcella?

Ci siamo! Al via la quattordicesima edizione di Ballando con le stelle 2019, il dance show condotto con grandissimo successo da Milly Carlucci su Raiuno. Tra le coppie in gara c’è quella formata da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina: il primo è l’amatissimo agente di Polizia Catarella de Il Commissario Montalbano, mentre la seconda è la ballerina che ha raggiunto la popolarità proprio grazie al programma di Rai1. Per l’attore si tratta della prima partecipazione in un programma televisivo dopo il grandissimo successo avuto con il ruolo di Agatino Catarella, l’agente di Polizia de Il Commissario Montalbano. Una carriera non facile quella di Russo che pur di fare l’attore ha deciso di lasciare casa giovanissimo. “Io da piccolino volevo fare l’attore” ha raccontato l’attore che da bambino ammirava De Sica, Boldi e Alberto Sordi. Proprio guardando questi grandi attori sognava un giorno di fare l’attore.

Angelo Russo a Ballando con le stelle 2019

Ospite di Domenica In, Angelo Russo ha raccontato alla padrona di casa Mara Venier di aver perso un paio di chili…dal frigorifero! Con la sua solita ironia, l’attore ha risposto alla zia Mara: “Se mi sono messo a dieta? Due tre chili dal frigorifero li ho tolti” ha detto Russo. Poi ha raccontato di essere pronto a scendere sulla pista di ballo e che le prove con Anastasia Kuzmina, la ballerina assegnatagli, sono cominciate alla grande: “ho già iniziato ad allenarmi mi trovo benissimo. La ballerina mi dice ‘fai questo, fai quello’, mi tratta bene. Ci siamo capiti, e poi lei è russa io sono Russo di cognome”. La partecipazione di Angelo Russo a Ballando 2019 è una delle più attese dal pubblico italiano. La prima a scommetterci è proprio la padrona di casa Milly Carlucci che ha dichiarato: “il ragazzo è volenteroso, molto volenteroso, potrebbe essere una sorpresa”.

Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le stelle 2019

Anastasia Kuzmina è una delle ballerine di Ballando con le stelle 2019. Entrata nel cast del programma dal 2012, Anastasia ha conquistato da subito il pubblico complice una bellezza semplice e l’aspetto da “ragazza della porta accanto”. Classe 1993, Anastasia è nata a Kiev, in Ucraina, ma è cresciuta a Bologna dove si è trasferita giovanissima con la famiglia. La passione per la danza è nata in tenera età. A soli 17 anni vince la Coppa e la Supercoppa di balli latini e successivamente partecipa ai Campionati Italiani e alla semifinale di danza latina a Blackpool. La grande popolarità arriva proprio grazie al programma di Rai1 dove peraltro ha conosciuto Francisco Porcella, modello e surfista tra i più forti al mondo. La scintilla tra i due è scoppiata proprio durante il programma di Raiuno complice la danza.

Anastasia Kuzmina: “Delusa da Francisco Porcella”

La storia d’amore tra Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella è durata solo sei mesi. I due si sono lasciati a causa di un tradimento come ha raccontato la ballerina di Ballando con le stelle a Diva e Donna: “Siamo stati insieme sei mesi e per altri due abbiamo trascinato la fine inevitabile. Ho provato a perdonare, ma poi non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”. La Kuzmina ha rivelato durante l’intervista che ad un certo punto della relazione si è resa conto di non essere la sola: “Ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui siamo stati insieme. Diciamo che qualche messaggino l’ho trovato e anche qualche comportamento strano mi aveva sollevato dei dubbi, ma ho voluto, soprattutto all’inizio, fare finta di nulla”. Una scoperta dolorosa per la ballerina che per la prima volta nella sua vita aveva deciso di seguire il cuore: “Era la prima volta in vita mia che mi lasciavo andare. Avevo perso il controllo e volevo crederci. Sono stata molto innamorata di lui, però se ci penso, con il senno di poi, avevo avuto qualche sentore di non essere la sola. Sono arrabbiata e delusa. Capisco quello che le donne provano quando sono prese in giro da uomini indecisi. Sto andando da uno psicologo – ha concluso – e poi parlo molto con mia madre che vive a Roma”.





