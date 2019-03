Belen Rodriguez/ Troverà l’amore a Colorado? Ruffini: “è un maschiaccio”

Belen Rodriguez abbandona l’amore per sposare il lavoro. Tornata sul palco di Colorado in tutta la sua bellezza, ha deciso di seguire le orme di Stefano De Martino dal quale non ha ancora divorziato dando vita ad un simpatico siparietto con il collega Paolo Ruffini dal titolo Casa Rodriguez e in cui si ironizza sulla vita di coppia. “Abbiamo giocato a immaginare cosa succederebbe se fossimo fidanzati, e ribaltiamo i luoghi comuni sulla coppia Io sarò quello pauroso e bisognoso di protezione, lei il “maschiaccio”, ha spiegato Paolo Ruffini a Tv, Sorrisi e Canzoni. Se, dunque, Stefano si diverte a scherzare sul suo rapporto con Belen sul palco di Made in Sud insieme al comico Peppe Iodice, Belen fa lo stesso con Paolo Ruffini, ma i fans si chiedono: cosa accadrebbe se la Rodriguez trovasse davvero l’amore sul palco di Colorado come fece anni fa quando, ad Amici, si innamorò di Stefano? Per il momento, sembra che tale pericolo non ci sia.

Belen Rodriguez in intimo fa impazzire i fans

Indipendentemente dalla vita privata, Belen Rodriguez resta una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico che la segue in massa anche sui social. Su Instagram, il numero dei followers continua ad aumentare e Belen, per ringraziarli, continua a pubblicare foto di campagne pubblicitarie in cui appare in tutta la sua indiscutibile bellezza. Nell’ultimo scatto, la showgirl argentina si mostra in biancheria intima scatenando i commenti dei fans che la trovano sempre più bella da quando non si allena più con assiduità come faceva qualche tempo fa. Snella e con le curve perfette, Belen si conferma la regina dei social portando a casa anche i complimenti delle donne che apprezzano anche la sua scelta di proteggere la propria vita privata, svelando solo ciò che è necessario.

