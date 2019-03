Benedetta Piacentini/ “La ballerina rossa? Altro che Madre Natura” (Ciao Darwin 2019)

Appuntamento imperdibile questa sera con Benedetta Piacentini e tutte le altre ballerine che compongono il corpo di ballo di Ciao Darwin – Terre Desolate. L’affascinante ragazza dai capelli rossi che compone il cast del fortunato programma di Paolo Bonolis – e che nella scorsa puntata ha quasi rubato lo scettro all’altra rossa della puntata, Madre Natura Angelina Michelle – è pronta nuovamente a fare il pieno di consensi, attraverso nuove coreografie, stacchetti ed esibizioni da lasciare tutti senza fiato. Questa sera, come altre sue colleghe hanno confermato sui loro profili ufficiali, i ballerini realizzeranno inoltre un’imperdibile sorpresa per il pubblico che ormai da ben tre settimane si lascia incantare dalle loro performance. Di cosa si tratta? Sull’account ufficiale social della Piacentini, per il momento, tutto tace, ma se non volete perdervi neanche uno stacchetto, l’appuntamento è a questa sera, come sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Benedetta Piacentini, la ballerina rossa: il successo sui social e non solo…

Con oltre 18 mila follower, Benedetta Piacentini può contare sul supporto di un nutrito numero di fan pronti a supportarla e a sostenerla in ogni sua avventura. Per il momento, però, tutti gli occhi sono puntati sul suo successo a Ciao Darwin – Terre Desolate e sui social sono in molti a complimentarsi con lei: “Sei bella da far paura!”, scrive ad esempio una follower; “Altro che madre natura”, le fa eco un altro. I numerosi messaggi di stima hanno spinto la ballerina a ringraziare tutti con un post dedicato; di seguito il messaggio condiviso a poche ore dalla conclusione della seconda puntata: “…di nuovo GRAZIE, per tutte le parole belle che mi dedicate…@sdl.tv @ciaodarwinreal #ciaodarwin8#terredesolate#larouge”, si legge su Instagram. E non manca il messaggio di una persona molto cara alla ballerina che mette in evidenza tutta la passione che negli anni ha contraddistinto il suo percorso: “Bravissima cugi! – si legge sui social – Hai raggiunto un traguardo formidabile. La perseveranza e l’impegno ripagano sempre. Continua così, te lo meriti tutto”. Di seguito il filmato di una coreografia realizzata a Ciao Darwin 8.





