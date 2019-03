Cake Star 2019/ In sfida le pasticcerie 2000, Michele & Co, Turan Cafè

Come ogni settimana, il venerdì di Real Time è dedicato agli amanti dei dolci. Oggi, 29 marzo, in prima serata, va in onda una nuova puntata di Cake Star 2019, il reality show itinerante condotto da Damiano Carrara e Katia Follesa che cercano le migiori pasticcerie delle città italiane. Dopo il successo ottenuto con la prima edizione, anche in questa seconda stagione, Cake Star sta portando a casa i consensi del pubblico. Damiano e Katia, così, dopo Genova, Bergamo, Firenze, Trieste, Siracusa e Modena, protagonista della scorsa puntata, questa sera sbarcano nella patria del cioccolato ovvero Perugia. Nella splendida città umbra, tra un cioccolatino e l’altro, Damiano Carrara e Katia Follesa cercheranno di trovare la migliore pasticceria. Ci riusciranno?

CAKE STAR 2019: PERUGIA, LE PASTICCERIE IN GARA

La prima pasticceria in gara si chiama “Michele & Co” ed è una vera istituzione a Perugia. Michele, dopo essersi iscritto a Biotecnologie alla facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, lavorando anche in un laboratorio di ricerca, capisce che la sua strada è la pasticceria. Ha così lavorato a Firenze, in Francia, dove ho frequentato con profitto l’École du Chocolat e ha preparato torte per Botero, Vinicio Capossela, Andrea Bocelli. Con il suo lavoro coniuga estetica, passione, enogastronomia e convivialità rispecchiandosi in tutto ciò che fa. La seconda è “Pasticceria 2000” di cui si occupa Maria, da tutti chiamata “la maestra del gelato” avendo vinto tantissimi premi. E’ solita creare delle collezioni per i suoi dolci esattamente come avviene nella moda: dolci per la stagione primavera/estate e doci per l’autunno/inverno. La terza ed ultima pasticceria in gara è “Turan cafè“, gestita da Barbara, una vera appassionata di cioccolato. Con lei lavorano le sue due figlie, Giorgia e Giulia e anche il resto dello staff è femminile. Nel suol aboratorio crea piccoli gioielli di cioccolato da ammirare e gustare.

PERUGIA: QUALE SARA’ LA MIGLIORE PASTICCERIA DELLA CITTA’?

La puntata di Cake Star 2019 in onda questa sera è stata registrata lo scorso novembre. I nomi delle pasticcerie in gara non sono ancora stati resi noti, ma come prevede il format del programma, saranno tre. Le riprese, come fa sapere a Nazione, si sono svolte prima ai Giardini Carducci per poi spostarsi in piazza IV Novembre con l’esibizione degli Sbandieratori di Città della Pieve. Le riprese, poi, si sono spostate nelle singole pasticcerie dove i concorrenti si sono sfidati sul cabaret di dolci e sul pezzo forte sottoponendosi al giudizio di Damiano Carrara e Katia Follesa, ma anche a quello degli altri pasticceri. I primi due classificati, alla fine di questo primo step, parteciperanno a duello finale che si terrà alla Villa del Colle del Cardinale dove Damiano Carrara svelerà gli ingredienti con cui dovranno realizzare una torta impeccabile per portare a casa la vittoria. Sulle pasticcerie, la produzione, come scrive La Nazione, ha detto: «Sono top secret, in ogni città vengono sempre scelte in base alla varietà e alla qualità, tra pasticcerie tradizionali, altre più moderne o giovani che hanno appena iniziato. Vogliamo raccontare la ricchezza della pasticceria italiana».



