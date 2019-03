CARMEN DI PIETRO, RAPE/ Video, “Antonello perché sei scappato?” (Ciao Darwin 2019)

Carmen Di Pietro, showgirl, ex modella e conduttrice televisiva italiana, sarà capitana della squadra delle Rape durante la prossima puntata di Ciao Darwin 2019. Il programma, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tornerà in tv per un nuovo appuntamento venerdì 29 marzo su Canale 5 e, dopo la sfida della scorsa settimana tra Family Day e Gay Pride, vinta da quest’ultima squadra, si prepara ad ospitare il duello tra Cime e Rape. Nel primo gruppo rientreranno le persone dotate di spiccato intelletto e di un corposo bagaglio culturale personale; nel secondo, invece, troveremo quelle non particolarmente colte e istruite. Carmen torna in tv dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip per cimentarsi in questa nuova esperienza e per guidare la sua squadra verso la vittoria contro quella capitanata da Umberto Broccoli, archeologo, giornalista, accademico e conduttore televisivo e radiofonico italiano. Riuscirà l’ex modella di origini potentine ad avere la meglio sulla squadra degli acculturati?

Carmen Di Pietro e l’appello ad Antonello: “Perché sei scappato?”

Carmen Di Pietro è stata recentemente al centro del gossip italiano per la sua tumultuosa rottura con il fidanzato Antonello, letteralmente scappato dalla storia con la soubrette. A rivelarlo è stata Carmen stessa a Barbara D’Urso, durante una puntata di Pomeriggio Cinque. “La mia situazione sentimentale è una catastrofe. L’ultimo fidanzato mi ha scritto un messaggio su Whatsapp e poi è sparito, mi ha bloccato dappertutto. Non so perché è scappato, voi uomini siete tutti strani”, ha affermato la Di Pietro. Poi, con il cuore in mano, ha aggiunto “Antonello perché sei scappato? Barbara, aiutami tu!”. Di fronte a questo accorato appello, gli opinionisti presenti in studio sono rimasti perplessi e hanno chiesto a Carmen cosa abbia fatto mai di così grave da costringere Antonello alla latitanza. “Non ho fatto niente, mi sono comportata sempre bene. Mi ha scritto ‘da questa sera non ci vediamo più’ e se n’è andato. Non mi ha dato una spiegazione, magari ha incontrato un’altra. Vorrei indagare e sapere cosa è successo per capire se ho detto qualcosa di inopportuno”.

Carmen Di Pietro e il flirt con Sgarbi

Non molto tempo fa anche Vittorio Sgarbi ha parlato di Carmen Di Pietro, portandola al centro del gossip nostrano per una presunta relazione tra i due risalente a parecchi anni fa (non è dato sapere quanti). Sgarbi avrebbe svelato che la relazione con la Di Pietro sarebbe durata soltanto 4 giorni. Il critico d’arte avrebbe aggiunto anche che sarebbe stata l’attrice a cercarlo e che la love story sarebbe tutta provata e documentata. Nell’udire le parole di Vittorio, Carmen stessa è intervenuta sulla faccenda, confermato divertita quanto affermato dal critico. La Di Pietro ha aggiunto anche bei commenti dedicati a quello che definisce un gentiluomo, del quale ha un bellissimo ricordo. Sgarbi, del resto, ha affermato di essere stato davvero interessato a Carmen e che la loro storia avrebbe anche avuto un futuro se non avessero deciso di troncare subito. L’arrivo di Sabrina Colle, storica compagna di Vittorio, avrebbe impedito qualsiasi contatto successivo. Eppure, confida Sgarbi, la Di Pietro gli è sempre piaciuta e continua a piacergli anche oggi.

