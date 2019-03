Ciao Darwin 2019, Cime vs Rape/ Diretta e Madre Natura: Umberto Broccoli e Carmen Di Pietro capitani

Venerdì 29 marzo, in prima serata su canale 5, Paolo Bonolis, con la straordinaria partecipazione di Luca Laurenti, conduce la terza puntata di Ciao Darwin 2019 che torna a sfidare La Corrida, trasmissione concorrente in onda su Raiuno e affidata alla conduzione di Carlo Conti. Dopo il debutto che ha portato a casa 4.150.000 spettatori pari al 22.4% di share, la seconda puntata dello storico programma di Bonolis ha fatto registrare un leggero calo incollando davanti ai teleschermi 4.117.000 spettatori pari al 21.83% di share ma vincendo comunque la gara degli ascolti con la Rai. Merito di una puntata che ha generato anche una grande reazione sui social dove gli utenti si sono divertiti a commentare le performance dei concorrenti che hanno divertito non solo il pubblico in studio, ma anche quello a casa. Se nella prima puntata si sono sfidati gli Chic e gli Shock e nella seconda la categoria del Family Day e quella del Gay Pride, quale sarà la sfida della terza puntata?

CIAO DARWIN 2019: CIME VS RAPE

E’ una sfida assolutamente imperdibile quella della terza puntata di Ciao Darwin 2019 che metterà contro la categoria delle Cime il cui capitano sarà il professor Umberto Broccoli, archeologo, autore e conduttore televisivo e radiofonico e la categoria delle Rape che invece avrà il proprio capitano in Carmen Di Pietro che, negli ultimi anni, sui social, si è anche dilettata a recitare alcuni dei testi letterari più importanti. Come sempre, tutti i componenti delle rispettive squadre dovranno sfidarsi nelle classiche prove. La più attesa è sicuramente quella della macchina del tempo che condurrà i concorrenti in un’epoca del passato e che la settimana scorsa ha regalato momenti esilaranti con Filip Simaz e Donna Ciretta Bella. Come sempre, poi, ci sarà la prova coraggio, l’imperdibile sfilata e la sfida dei Cilindroni che decreterà la categoria vincitrice. Dopo il trionfo del Gay Pride, chi vincerà questa sera?

MADREA NATURA DELLA TERZA PUNTATA DI CIAO DARWIN SARA’ ITALIANA?

Dopo una Madre Natura bionda e una Madre Natura rossa, la detentrice del destino dei concorrenti della terza puntata di Ciao Darwin 2019 sarà bruna? Nelle prime due puntate, a conquistare il pubbLico sono state le bellissime Ema Kovac e Angelina Michelle che hanno incantato i telespettatori anche se qualcuno ha avuto da ridire su Angelina, giudicata troppo magra. Entrambe straniere hanno comunque riscosse molto successo e il pubblico si chiede se questa sera arriverà finaLmente un’italiana? A ricoprire il ruolo di Madre Natura sarà una modella, probabilmente alla sua prima esperienza televisiva, ma chi sarà? Per il momento non ci sono indizi: per scoprirlo, dunque, sarà necessario aspettare l’inizio della puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA