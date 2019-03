Fabrizio Corona, compleanno in carcere/ Auguri di Parpiglia: “il giorno di dolore…”

Compleanno in carcere per Fabrizio Corona. Oggi, venerdì 29 marzo, l’ex re dei paparazzi compie 45 anni e per lui sarà un compeanno amaro che trascorrerà in una cella del carcere di San Vittore dove si trova da lunedì 25 marzo quando il magistrato Simone Luerti ha sospeso l’affidamento terapeutico in seguito ad alcune violazioni. Corona che, come ha riferito l’avvocato Ivano Chiesa è abbattuto per quanto accaduto, non potrà spegnere le candeine insieme al figlio Carlos che ha, tuttavia, potuto salutare prima di varcare nuovamente il portone di San Vittore. Nonostante tutto, per l’ex re dei paparazzi è un giorno importante e gli amici stanno cercando di fargli arrivare il loro affetto. Tra questi c’è sicuramente Gabriele Parpiglia che, su Instagram Stories ha scritto: “auguri amio mio” – citando poi Luciano Ligabue aggiungendo – “il giorno di doore che uno ha”.

FABRIZIO CORONA: SPUNTA UN NUOVO DOCUMENTO

Fabrizio Corona dovrà aspettare ancora diverse settimane prima di conoscere la decisione definitiva del tribunale che potrà confermare l’affidamento terapeutico o recovarlo definitivamente. Un’ipotesi, quest’ultima, che lo costringerebbe a trascorrere i prossimi anni in carcere. Nel frattempo, sta facendo rumore un servizio realizzato da Teleombardia con cui l’ex re dei paparazzi ha trascorso un’intera giornata a Brescia, esattamente 48 ore prima di tornare in carcere. Nel documento in questione, Corona afferma che non cambierà mai e che non si pente affatto di tutto quello che ha fatto nella sua vita. “Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così. In me c’è una parte cattiva e una parte buona, una parte maledetta e una parte profonda “ è la frase che sta facendo molto discutere. Parole forti che, dopo la decisione del tribunale di sospendere l’affidamento terapeutico, fanno ancora più rumore.

