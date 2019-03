Francesca D’Angelo, chi è/ La Cima coraggiosa “sosia” di Virginia Raggi (Ciao Darwin)

Francesca D’Angelo è la protagonista per le Cime nella prova di coraggio a Ciao Darwin 2019. Sosia di Virginia Raggi la ragazza è stata la terza ad essere sorteggiata da Madre Natura e l’unica ad avere il coraggio di affrontare una prova complessa e piena di situazioni difficili da aspettarsi. I concorrenti infatti non sono consapevoli di fronte a cosa si troveranno, proprio per questo alcuni hanno deciso di passare il turno. Francesca ci ha tenuto a sottolineare fin da quando è stata chiamata: “Sono una donna di 31 anni e sono colta, ma anche molto coraggiosa”. Da quel momento è partito un forte applauso col pubblico presente in sala che è impazzito per lei. Una prova complessa che mette i concorrenti della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti di fronte a diverse prove di difficoltà tra cui quella dell’altezza oltre a quella dell’ignoto. Una prova complessa che mette le due concorrenti calate dall’alto, pronte a entrare in tre teche dove sono presenti particolari ospiti.

Francesca D’Angelo, chi è? La Cima coraggiosa “sosia” di Virginia Raggi a Ciao Darwin

A Ciao Darwin 2019 è il momento della prova di coraggio e viene sorteggiata tra le Cime la 31enne Francesca D’Angelo. Subito il pubblico si è reso conto dallo splendore di questa giovane ragazza, che indossa un vestitino elegante ma molto sensuale che mostra le sue chilometriche gambe. Subito sui social network si è fatto il paragone con il Sindago di Roma Virginia Raggi. Le due infatti si somigliano soprattutto per il caschetto di capelli mori oltre che per il sorriso pungente. Chissà se questa esperienza nel programma di Canale 5 darà a Francesca la possibilità di mostrarsi nel mondo dello spettacolo magari in quello che si può considerare il suo campo di competenza. Al momento sappiamo però poco altro delle ambizioni di questa ragazza che di certo ha dimostrato un grandissimo coraggio oltre alla voglia di mettersi in gioco davanti al pubblico.

