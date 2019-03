Giada Farano/ Video, la ballerina: “La super sorpresa sarà…” (Ciao Darwin 2019)

È tutto pronto per le nuove esibizioni di Giada Farano e delle altre ballerine di Ciao Darwin – Terre desolate: il corpo di ballo del fortunato show di Paolo Bonolis è infatti da giorni al lavoro per stupire, incantare e incollare al teleschermo i numerosi telespettatori di Canale 5. Nelle ultime due settimane, le loro coreografie sono state infatti cliccatissime dal pubblico in rete e, solo pochi giorni fa, uno degli stacchetti è stato citato in una delle rubriche che Striscia la Notizia dedica ai fenomeni televisivi del momento. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalle coreografie previste della nuova puntata di stasera? A darci qualche suggerimento è proprio la ballerina, che sui social, nel dare appuntamento ai suoi numerosissimi follower, anticipa: “Stiamo preparando una sorpresa per voi”. Di cosa si tratta? Per non perdevi l’appuntamento con Giada Farano e con gli stacchetti realizzati dal corpo di ballo, l’appuntamento è a questa sera, come sempre su Canale 5.

Giada Farano e il messaggio ai fan: “Vi ringrazio per l’affetto”

Si conclude oggi, con un’attesissima terza puntata, la lunga settimana di prove di Giada Farano e delle altre protagoniste del corpo di ballo di Ciao Darwin – Terre desolate. Ieri pomeriggio, infatti, la ballerina ha condiviso su Instagram una breve diretta, con la quale ha mostrato a tutti i suoi follower di essere ancora nel bel mezzo delle prove; tra uno stacchetto e l’altro non sono però mancati i saluti ai 14 mila fan che ogni giorno seguono con costanza i suoi suoi aggiornamenti. Ecco le parole che l’artista ha condiviso nel pomeriggio di ieri: “Vi ringrazio tantissimo per tutto l’affetto e il sostegno che mi date… Vi leggo tutti… Ci vediamo venerdì con una super sorpresaaaa”. E i suoi seguaci non si sono fatti attendere, di seguito i messaggi più interessanti in risposta al suo post: “Continua cosi @giada_farano sei la migliore”, “Stupenda”, “Molto bella, ti vedo molto spesso in TV sei molto brava”. A seguire, una delle ultime coreografie realizzate dal corpo di ballo.





