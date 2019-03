GIANFRANCO VISSANI A VIENI DA ME/ “Sono sempre stato pugnalato alle spalle”

Domande al buio tra vita privata e professionale per Gianfranco Vissani. Padre di Luca, lo chef afferma di non considerarsi un padre ingombrante. “Per lui ci sono sempre stato. Lavoriamo insieme e le discussioni non mancano”, spiega lo chef. Si passa, poi, alla vita privata. “Io non sono fidanzato e non voglio fidanzate che sono come le scarpe strette”, confessa Vissani. “. Caterina Balivo, poi, manda in onda un filmato tratto dalla precedente partecipazione di Vissani a Vieni da me in cui lo chef parlava dei suoi colleghi, tra i quali Alessandro Borghese. All’epoca, disse: “Borghese non fa il cuoco. Si diverte a fare televisione, ma fa due cose completamente diverse. Per fare ristorazione bisogna che ci si sporchi le mani, si pieghino le gambe e si sudi”. Di fronte a quel filmato, Vissani spiega: “io ho detto quelle cose perché mi avete chiesto di fare una classifica mettendo Borghese accanto a chef come Cracco e Bottura e quindi capisci che non potevo fare altro”. “Sei mai stato pugnalato alle spalle?”, chiede poi la Balivo. “Sono sempre stato pugnalato alle spalle, da colleghi e non. Ma io sono contento così perché ho camminato sempre sulle mie gambe”, confessa lo chef (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIANFRANCO VISSANI E IL RAPPORTO CON ELISA ISOARDI

Giornata di grandi ritorni a Vieni da me. Dopo quello di Roberta Capua, infatti, tornerà a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo anche Gianfranco Vissani che, dopo aver aperto i cassetti della sua vita, risponderà alle domande al buio svelando dettagli inediti e retroscena anche scomodi della sua vita privata e professionale. Oltre ad essere uno degli chef più importanti della cucina italiana, Gianfranco Vissani è diventato anche un personaggio televisivo. Nelle scorse settimane, il suo nome è stato anche accostato ad Elisa Isoardi. I due, infatti, hanno conquistato le prime pagine dei giornali di cronaca rosa dopo essersi concessi una cena insieme. Nessun retroscena scomodo, però, perchè tra Vissani e la conduttrice de La prova del cuoco c’è solo una splendida amicizia. Lo chef, infatti, ai microfoni di Radio Radio, ha detto addio alle donne: «non dipende da una storia andata male o da una sofferenza specifica nei confronti di una donna». Si tratta invece di «un’esigenza più alta di ritrovare se stesso in un vero e proprio viaggio individuale».

GIANFRANCO VISSANI E L’ATTACCO A CHEF RUBIO

Gianfranco Vissani, sempre schietto e diretto non usa mezzi termini per puntare il dito contro Chef Rubio che, nel corso di un’intervista, come si legge su La Repubblica, parando di Vissani ha detto: “Non nutro alcuna stima per lui”. Ai microfoni di Radio2, durante il programma I Lunatici, Vissani ha replicato a Chef Rubio senza mezzi termini: “Non è che lo veda tutti i giorni – riferendosi a Chef Rubio – non mi interessa cosa ha detto. Ha dichiarato che non mi stima? Lasciamo perdere, io non lo conosco e nemmeno mi interessa di queste mezze tacche, questa gente che esce fuori all’improvviso. Non voglio saperne niente”, ha sbottato Vissani che conferma di non avere molta stima nei suoi confronti.



