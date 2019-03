Giulio Raselli / Uomini e Donne, pioggia di critiche in studio: “Ti senti sto ca*zo!”

Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne è partito col botto. Giulia Cavaglià non ha negato di provare verso di lui una forte attrazione e di sentirsi quasi a disagio insieme a lui. Sensazioni che però sono ostacolate da comportamenti non proprio chiari del corteggiatore, in alcuni casi troppo sulle sue e un po’ “arrogante”. Anche Gianni Sperti ha notato questo in lui, accusandolo di sentirsi “sto caz*o!”. Cosa che Giulia ripete nella nuova esterna, oggi in onda nella nuova puntata di Uomini e Donne. Giulia sarà frenata dalle mancate reazioni del ragazzo, apparentemente freddo nei suoi confronti. Ma è stato proprio alle pagine del magazine di Uomini e Donne che Giulio ha voluto spiegare questo suo atteggiamento.

GIULIO COLPITO DA GIULIA: “MI PIACE PERCHÈ…”

“Qualcuno potrebbe definirmi arrogante, ma sono semplicemente sicuro di me.” Ha esordito Giulio Raselli nell’intervista al Magazine di Uomini e Donne, per poi ammettere le sue sensazioni per Giulia: “Forse è prematuro definirlo un colpo di fulmine, ma sicuramente c’è stata una bella alchimia dal primo sguardo. Avevo già seguito il suo percorso precedente ed era una persona che mi piaceva e mi incuriosiva. Ha quel tipo di carattere che mi affascina e in cui mi rispecchio: è una ragazza che ti tiene testa e sa il fatto suo.” Giulio si dice molto colpito dalla Cavaglià: “Appena l’ho vista dal vivo mi sono subito indirizzato verso di lei. Non ho avuto dubbi. Ha un carattere dalle mille sfaccettature.” Sarà da capire se Giulia continuerà ad avvicinarsi a lui oppure stroncherà i rapporti.

