Kikò Nalli a Pomeriggio 5/ “Io tronista a Uomini e Donne? No!” e stuzzica la d’Urso

Puntata dedicata alla bellezza e ai ritocchi chirurgici quella di Pomeriggio 5 in onda oggi. In studio, tra gli ospiti di Barbara d’Urso, c’è anche Kikò Nalli, noto hairstylist protagonista di molti video dedicati alla bellezza del capello. Oggi però, Barbara d’Urso esordisce proprio puntando l’attenzione su di lui, visto che di recente si è molto parlato si un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, stavolta, come tronista. E tra le mani, la d’Urso ha l’ultimo numero del settimanale Vero che vede in copertina proprio l’ex marito di Tina Cipollari. Secondo il settimanale, Nalli sarebbe pronto a tornare in studio e come tronista e Gemma Galgani a corteggiarlo sotto gli occhi della sua ex moglie. Ma stanno davvero così le cose? Barbara d’Urso ne chiede conferma al diretto interessato, oggi suo ospite a Pomeriggio 5.

Kikò Nalli: “Non farò il tronista a Uomini e Donne”

La replica di Kikò Nalli a questo gossip, peraltro diffusosi già alcuni giorni fa, è quella che tutti si aspettavano: un secco no. “Ma non è vero, a 48 anni dove vado?! Questi sono i giornalisti che giocano su queste cose. Mi hanno fatto una domanda dicendo ‘Se Maria De Filippi ti chiama’ e io ho risposto ‘Come si può dire di no’ ma nulla di questo” ha dichiarato l’ex di Tina Cipollari, smentendo quindi la possibile partecipazione a Uomini e Donne. Intanto Nalli rimane quindi single e alla ricerca di un nuovo amore e, nello studio di Pomeriggio 5, non manca una velata avance a Barbara d’Urso che lo richiama “Non fare il provolone con me eh!”. (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA