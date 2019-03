La Corrida 2019, seconda puntata/ Anticipazioni: chi vincerà stasera?

La Corrida 2019 torna in onda oggi, venerdì 29 marzo, in prima serata su Raiuno. Dopo aver portato a casa 4.024.000 spettatori pari al 18.64% di share con il primo appuntamento, Carlo Conti conduce la seconda puntata della storica trasmissione portata al successo da Corrado. Accanto al conduttore toscano ci sarà, come sempre, la bellissima Ludovica Caramis che, esattamente come tutte le vallette, accompagnerà i concorrenti sul palco insieme alla valletta del pubblico che Carlo Conti sceglierà all’inizio della puntata e che potrà anche essere un uomo. Gli ingredienti di questa seconda puntata saranno ancora divertimento, fantasia e ironia. Sul palco de La Corrida, infatti, è proibito prendersi sul serio: tutti i concorrenti partecipano esclusivamente per divertirsi e trascorrere una serata diversa dal solito.

LA CORRIDA 2019: I DILETTANTI ALLO SBARAGLIO DELLA SECONDA PUNTATA

Cantanti, ballerini, imitatori, rumoristi, maghi, acrobati, poeti, comici, barzellettieri: sono questi i dilettanti allo sbaraglio protagonisti della seconda puntata de La Corrida 2019. Quattordici concorrenti che nel corso della serata cercheranno di convincere il pubblico che, alla fine di ogni esibizione, allo scattare della luce verde del semaforo, potranno applaudire oppure bocciare l’esibizione fischiando o facendo rumore con gli oggetti in dotazione. Nella scorsa puntata, a trionfare sono stati Roberto e Alice Poggi, padre e figlia ballerini che hanno portato a casa una vera standing ovation del pubblico in studio che ha premiato il talento dell’inedita coppia. Naturalmente non sono mancati i momenti divertenti come quello che hanno regalato Raffaele e Vincenzo, rispettivamente mago e assistente. A fare da collante tra pubblico e concorrenti è stato Carlo Conti che è riuscito a divertire con la sua ironia.

IL BALLETTO DEL PUBBLICO

Tutte le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio sono accompagnate dalla musica del maestro Pinuccio Pirazzoli che ferma la musica quando il concorrente non segue i suoi musicisti dando vita a divertenti siparietti. Uno dei momenti più attesi dai telespettatori, però, è il balletto del pubblico. Carlo Conti sceglie i ballerini di Fabrizio Mainini tra le persone del pubblico in studio scegliendo, spesso, balletini improbabili e che affida alla cura del coreografo, chiamato a compiere un vero miracolo. Quale coreografia, dunque, studierà questa sera per esaltare le doti artistiche dei suoi nuovi danzatori? Lo scopriremo alla fine della serata.



