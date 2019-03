LUCA DAFFRÈ/ Uomini e Donne: “mi dichiaro per Angela Nasti. Dopo aver litigato…”

Luca Daffrè ha finalmente fatto chiarezza nel suo cuore. L’ex corteggiatore di Teresa Langella che è uscita allo scoperto con Andrea Dal Corso, è tornato nello studio del trono classico di Uomini e Donne su richiesta di Angela Nasti. L’attuale tronista napoletana del programma di Maria De Filippi, visibilmente colpita dall’aspetto fisico di Luca, ha chiesto alla redazione di poterlo conoscere. Nonostante i dubbi iniziali, Daffrè ha accettato di restare, ma nel suo percorso, è stato notato anche da Giulia Cavaglià con cui è uscito in esterna nonostante non sia il suo prototipo di donna. Dopo aver conosciuto meglio entrambe le troniste che, non volendo dividersi i corteggiatori, gli hanno chiesto di dichiararsi, Luca che, nella scorsa puntata si era mostrato ancora dubbioso, ha finamente scelto chi corteggiare. Nella registrazione del trono classico del 19 marzo, infatti, Luca si è dichiarato per Angela Nasti affermando di voler continuare il suo percorso a Uomini e Donne solo con lei. Una dichiarazione che ha spiazzato tutti, in primis Angela, soprattutto per il momento in cui è arrivata.

Luca Daffrè si dichiara per Angela Nasti

Luca Daffrè si è dichiarato per Angela Nasti dopo aver visto in esterna sia la tronista napoletana che Giulia Cavaglià come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News. Se, tuttavia, l’esterna con Giulia è andata bene, lo stesso non può dirsi per quella con Angela che, ad un certo punto, è anche andata vita lasciando solo i corteggiatore. Quando, quindi, Luca ha annunciato di essere pronto a dichiararsi, in studio, tutti puntavano su Giulia Cavagià. Daffrè, invece, ha spiazzato i suoi rivali, gli opinionisti, le troniste e il pubbico spiegando che, dopo l’utima discussione con Angela, ha capito di essere interessato a lei e di volerla conoscere meglio non avendo fatto altro che pensare a lei. Una dichiarazione che, indubbiamente, ha piacevolmente sorpreso la stessa Angea il cui percorso, sul trono, è ormai entrato nel vivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA