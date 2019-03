LUCA LAURENTI / Video, amicizia con Bonolis al capolinea? (Ciao Darwin 2019)

Luca Laurenti, partner televisivo storico di Paolo Bonolis, affianca il conduttore anche nella guida di Ciao Darwin 8, che andrà in onda con una nuova puntata venerdì 29 marzo, su Canale 5. Questa settimana assisteremo allo scontro tra le Cime, persone dotate di intelletto degno di nota, e le Rape, gente con un bagaglio di conoscenze piuttosto limitato. Da un lato il capitano sarà Umberto Broccoli, dall’altro Carmen Di Pietro. La puntata arriva dopo un appuntamento, quello del 22 marzo, che ha suscitato qualche polemiche, sia prima della messa in onda che dopo. L’ospitata di Vladimir Luxuria, capitano della squadra del Gay Pride, e di Giuseppe Povia, al capo della fazione del Family Day, è stata preceduta da una serie di attacchi personali tra i due personaggi, tornati più volte a discutere sulla questione dell’omosessualità e dell’opinione che si ha sull’argomento. Durante la puntata i toni sono stati pacati, ma gli ascolti non sono decollati, forse per colpa di scenette e siparietti che i telespettatori, soprattutto se abituati a seguire i programmi di Laurenti e Bonolis, conoscono già a menadito. Eppure l’argomento trattato era di un certo spessore, seppur affrontato con la leggerezza che contraddistingue la coppia di conduttori. Vedremo come andrà venerdì prossimo, quando il tema sarà l’intelligenza, con tutto ciò che comporta averla o non averla.

Luca Laurenti e l’infortunio a Ciao Darwin

Dopo l’ultima puntata di Ciao Darwin, Luca Laurenti ha fatto preoccupare molto i suoi fan perchè pare che il conduttore si sia infortunato proprio nello studio del programma. Laurenti si sarebbe fatto male a un piede durante la prima prova di coraggio che prevedeva l’ingresso dei due concorrenti, uno per ciascuna delle due squadre del Family Day e del Gay Pride, in un recinto con dei maiali domestici lasciati volutamente a digiuno. Per l’occasione, Luca Laurenti si è travestito da Peppa Pig, dando vita a una gag che ha fatto ridere e divertire tutto il pubblico. Durante il siparietto comico, però, Laurenti è caduto a terra facendosi male davvero al piede. L’autore Salvati si è precipitato da lui e lo ha soccorso facendogli un massaggio. Niente di grave, comunque, solo tanto spavento per il Maestro più amato della televisione italiana. Il video ha già fatto il giro del web ed è stato pubblicato su diversi profili Instagram di riviste e portali dedicati al mondo dello spettacolo.

Con Paolo Bonolis ai ferri corti?

Se in Tv Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono apparsi amici come sempre, complici come sempre e simpatici come sempre, pare che dietro le quinte di Avanti un altro! le cose non siano proprio come appaiono ai telespettatori. Si vocifera, infatti, che i due siano ai ferri corti dopo un ipotetico litigio avvenuto proprio negli studi del pomeridiano condotto dalla coppia. A lanciare l’allarme è il sito Velvet, che dopo vent’anni di amicizia e stima, avrebbe dato per rovinato il rapporto tra Bonolis e Laurenti. I contrasti sarebbero nati dall’ospitata di Paolo al programma condotto da Maurizio Costanzo, L’Intervista. Il conduttore avrebbe parlato della sua vita privata e della sua carriera lavorativa senza mai nominare l’amico di sempre. Il dettaglio non è sfuggito ai più attenti, che hanno temuto il peggio. Ad alimentare le voci è stata anche un’intervista rilasciata da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che ha confermato la possibilità che questa sia l’ultima edizione di Ciao Darwin. Paolo e Luca, del resto, litigano spesso anche durante le puntate di Avanti un altro!, ma fino ad ora era stato sempre soltanto uno scherzo architettato dai due per dar vita a una scenetta esilarante capace di divertire il pubblico. Sarà successo qualcosa per cui la finzione è diventata realtà?





