Madre Natura, chi è/ Ciao Darwin: Angelina Michelle, Ema Kovac e ora Cicelys Zelies?

“Chi è la Madre Natura di oggi di Ciao Darwin?””, mentre una nuova puntata di Ciao Darwin 2019 si avvicina come sempre una delle maggiori curiosità riguarda lei, Madre Natura e la sua identità. Sono lontani i tempi in cui ad impersonare la bellissima madrina dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti era una sola indossatrice. Da qualche stagione gli avvicendamenti rendono ancora più avvincente i primi minuti del programma, cosi come le “scenette” di Laurenti con le modelle, quest’ultimo si rende infatti protagonista di un simpatico siparietto ogni volta diverso con la Madre Natura di turno, e non si limita più a osservare imbambolato le terga dell’apprezzatissima indossatrice della serata. Anche se per ora ha rimediato uno schiaffone e una bella figuraccia, prima o poi chissà, magari ci scapperà il bacio. Di certo c’è che almeno nelle prime due puntate il programma è riuscito a dribblare le anticipazioni sull’identità di Madre Natura con alterne fortune: bene la prima puntata, meno bene la seconda dove i rumors dell’ultimo minuto su chi è Madre Natura si sono rivelati azzeccati. Come andrà nella terza sfida tra Cime e Rape?

EMA KOVAC, LA PRIMA MADRE NATURA DEL 2019

Nella prima puntata dell’ottava edizione di Ciao Darwin 2019 ad impersonare la maestosa bellezza del mondo che ci circonda è stata una Madre Natura croata. Ventiquattro anni, capelli biondi e carnagione chiara, Ema Kovac ha conquistato fin da subito il pubblico maschile. Poco reattiva dinanzi alle richieste di Bonolis, che almeno un paio di volte le ha chiesto anche bruscamente di “girare la palla”, la Kovac ha rifilato al malcapitato Luca Laurenti un ceffone in pieno volto quando questi, travestito da Pablo Escobar, le ha chiesto se per caso avesse intenzione di “escobar” insieme a lui. Le difficoltà di interfacciarsi legate alla lingua sono state evidentemente superate d’improvviso, come Laurenti ha avuto modo di verificare sulla sua stessa pelle. Eppure il comico romano non deve prendersela: quello della Kovac è un rifiuto che non riguarda esclusivamente la sua persona ma in generale tutti i suoi spasimanti. Il suo cuore infatti è già impegnato con Luca Lanticina: italiani, rassegnatevi…

ANGELINA MICHELLE, LA MADRE NATURA ROSSA

Chi è stata l’ultima Madre Natura di Ciao Darwin 2019? Venerdì scorso è toccato ad una bellezza caucasica fare la sua comparsa nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il suo nome è Angelina Michelle: lunghi capelli ricci e rossi, occhi azzurri e sguardo di ghiaccio, anche in questo caso carnagione chiarissima. Per lei, nata in Francia ma cresciuta in Russia, l’apprezzamento del pubblico si può dire sia stato anche maggiore della Kovac, almeno stando a quanto comunicato sui social dagli utenti. Come per la Kovac, anche con Michelle il buon Laurenti – in versione magnate cinese – si è cimentato in un tentativo di corteggiamento che purtroppo è andato in frantumi a causa del messaggio contenuto all’interno di un biscotto della (s)fortuna che recitava così:”Stai lontana dal cretino che viene da Pechino”. Come per la bellezza che l’ha preceduta, anche Angelina Michelle sembra essere impegnata: il suo fidanzato, secondo Novella 2000, sarebbe infatti il modello tedesco Norman Theuerkorn.

I RUMORS, A CIAO DARWIN ARRIVA CICELYS ZELIES?

Resta però l’interrogativo con cui abbiamo aperto questo articolo? Chi sarà la Madre Natura della terza punta di Ciao Darwin 2019 caratterizzata dalla sfida tra Cime e Rape? Una domanda, questa, che rischia di restare senza risposta fino all’inizio della puntata del programma condotto da Paolo Bonolis. Ci sono però delle indiscrezioni che potrebbero avere del fondamento e che per questo vi riportiamo. Nelle ore immediatamente precedenti alla messa in onda della seconda puntata, alcuni siti indicavano come possibile Madre Natura l’indossatrice cubana Cicelys Zelies. Sui social il suo nome era quotatissimo, per quanto il portale SuperGuidaTV, a ragione, sostenesse invece le chances della Michelle. Questo non vuol dire, però, che il nome della Zelies sia da scartare: la modella, che ha ottenuto l’apice del successo internazionale quando ha aperto la sfilata mondiale di Roccobarocco, potrebbe essere davvero il nome buono per la puntata di oggi. Che sia questa la sua volta buona?



