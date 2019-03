Martina Dall’Ombra/ Video: “Con Berlusconi sexy Milf e teen prima di Youporn”

Martina Dall’Ombra show nell’ultimo episodio di Accordi e disaccordi. Il personaggio creato da Federica Cacciola ha recitato un lungo monologo con in studio Marco Travaglio, protagonista Silvio Berlusconi: «Silvio è il mio papi: lui mi ha insegnato tutto nella vita. E’ stato il primo politico veramente vip in Italia: ha dimostrato che se hai un’attività sessuale abbastanza intensa puoi distrarre tutti da almeno dieci reati diversi. Lui ha rivoluzionato la cultura in Italia, pubblicando capolavori del calibro di “Bella Belen”, pietra miliare nella storia dell’editoria. Lui ha fatto andare di moda i culi di fuori ben prima che lo facesse Instagram. Lui ha fatto andare di moda e ha portato nelle case degli italiani le sexy Milf e le sexy teen prima che esistesse Youporn. Quando c’era lui eravamo tutti più ricchi perché si sa, le mazzette smuovono l’economia. Quando c’era lui i pastori sardi non protestavano, festeggiavano al Billionaire!».

“BERLUSCONI E’ IL PAPI ANCHE DI TRAVAGLIO”

Prosegue Martina Dall’Ombra: «Quando c’era lui pensavamo che Gasparri fosse la cosa peggiore che potesse capitare, poi è arrivato Toninelli: adesso pensiamo che Gasparri sia Socrate. Insomma, diciamocelo: quando c’era lui era tutto più facile. Volevi lavorare in tv? Bastava darla. Volevi lavorare in politica? Bastava darla. Non volevi lavorare più? Bastava non darla, era semplicissimo». E aggiunge, rivolgendosi proprio a Marco Travaglio: «Il più grande regalo che ci ha fatto Silvio Berlusconi è stato Matteo Salvini, Silvio ha insegnato a Matteo le tre regole fondamentali di ogni uomo politico di Destra: stare sempre in televisione, prendersela con i più deboli, fregare Giorgia Meloni non appena si presenta l’occasione giusta. […] Dobbiamo dirlo: senza Berlusconi, Salvini non esisterebbe, Silvio è il Papi di tutti. […] Senza di lui non esisterebbe neanche Marco Travaglio: Marco fattene una ragione, Silvio è anche il papi tuo!».





