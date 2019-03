MENTRE ERO VIA, FICTION/ Il dubbio di Stefano, news e anticipazioni 4 aprile

MENTRE ERO VIA, ANTICIPAZIONI 4 APRILE 2019

La fiction di Rai 1 Mentre ero via tornerà giovedì prossimo con la seconda puntata. Le prime anticipazioni dicono che per Monica non sarà un momento facile. In effetti è sì riuscita a ritornare a casa sua come voleva, ma il clima intorno a lei è tutt’altro che facile. Nonostante la notte in ospedale passata insieme, Sara non ha certo intenzione di riaprirsi facilmente alla madre e anzi le dice chiaramente che non ha mai sentito il suo affetto e per questo non può certo pretendere che adesso si fidi di lei. Sembra esserci solo Barbara ad aiutare la donna, oltre alla fidata Filomena. Intanto continuano i suoi incontri con la dottoressa Liguori, per cercare di recuperare quanti più ricordi possibili, approfittando anche del ritorno a casa, un luogo in cui ha vissuto per tanto tempo.

IL DUBBIO DI STEFANO

Stefano però, dopo aver sentito quello che gli ha raccontato il figlio Rocco, cerca di avvertire Monica che forse non aveva quella relazione con Marco che crede, o meglio di cui tutti le parlano. Questo però non collimerebbe con il racconto che le ha fatto Riccardo, che ha visto i due baciarsi proprio nella villa del misfatto. Difficile quindi per Monica capire di chi fidarsi davvero. Tuttavia ai telespettatori più attenti non sarà sfuggito un dettaglio: nei frammenti di ricordi di Monica riguardanti la tragica notte in cui ha perso marito e amante, o presunto tale, è come se anche il suo trauma cranico non fosse stato accidentale, quasi che qualcuno avesse cercato di investirla, dato che ricorda il rombo del motore dell’auto.

