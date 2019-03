Nunzia Esposito, chi è/ Sfilata intimo di Ciao Darwin 8: “look indimenticabile!”

Chi è Nunzia Esposito? La bella modella di Aversa sarà tra le protagoniste della nuova puntata di Ciao Darwin 8, in onda in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti vedrà contrapposte Cime e Rape, la 23enne sarà tra le “rape” a sfilare: ad annunciarlo è la diretta interessata su Instagram, un post che invita tutti i suoi follower a seguirla e a commentare la sua performance. «Stasera ore 21:20 tutti su Canale 5!!! Cime vs Rape… risate ASSICURATEEE (Per il défilé indosserò un look davvero indimenticabile!!!!)», le sue parole sui social network in un post che ha già raccolto tantissime reazioni: quasi 1500 like e decine di commenti di supporto. Insignita mesi fa del titolo di Miss Intercontinental Italia, Nunzia Esposito studia all’università Management delle Imprese Internazionali e non fa di certo mistero della sua aspirazione di entrare a far parte del mondo del piccolo schermo.

CHI E’ NUNZIA ESPOSITO?

Una carriera da fotomodella che potrebbe sfociare nel grande schermo, con la ventitreenne pronta al grande salto. Come riporta Capri Event, Nunzia Esposito ha parlato così della sua esperienza a Ciao Darwin 8: «È stata una esperienza indescrivibile, conoscere e lavorare accanto a Bonolis e Laurenti è stato un grande sogno realizzato, le categorie a confronto nella mia puntata saranno le cime contro le rape. Ho rappresentato la categoria delle rape, nonostante io sia una studentessa universitaria, perché non mi piace avere la presunzione di definirmi migliore di altri, perché non è il mio titolo di studio a rappresentarmi, ma la mia personalità, il mio carisma e i miei valori». E in tanti non vedono l’ora di vederla protagonista nello show di Canale 5, ecco una carrellata di commenti: «Guarderò ciao Darwin sicuramente», «Non vedo l’ora amica cara, ancora complimenti», «Che spettacolo Ciao Darwin, risate assicurate».





