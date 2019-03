Patrick Baldassari ex di Valeria Marini/ “Con lei grande affetto ma ora amo Ilaria”

Patrick Baldassari è stato ospite quest’oggi presso gli studi di “Storie Italiane”, programma di Rai Uno, per parlare della sua storia con Valeria Marini. La loro relazione è letteralmente esplosa la scorsa estate, in occasione di Temptation Island Vip: al termine dello show condotto da Simona Ventura i due hanno preso strade differenti, ognuno a casa propria. A sette mesi da quelle vicende, sembra essere tornato il sereno: «Abbiamo avuto modo di vederci e di chiarirci – racconta Patrick a Eleonora Daniele – alla base di tutto c’è il volersi bene, sono 20 anni che ci conosciamo, è la madrina del torneo di tennis che organizzo con mio padre a Milano Marittimo, e non era giusto distruggere una storia». Resta l’affetto e l’amicizia, ma l’amore è ormai svanito del tutto: «Ora sono fidanzato con un’altra ragazza, Ilaria, provo un affetto sincero per Valeria, mi sento con lei e ci messaggiamo, è tutto molto pulito». Patrick si sente di chiedere scusa alla sua ex solo parzialmente, a seguito del suo duro sfogo post-Temptation: «Lei non mi ha mai usato, forse l’ho detto a caldo, un’espressione che mi è uscita così… chiedo parzialmente scusa, perché penso che anche lei mi abbia mancato di rispetto, ma abbiamo avuto modo di chiarirci, penso che dovremmo chiederci scusa tutti e due».

PATRICK BALDASSARI, PARLA L’EX DI VALERIA MARINI

Patrick Baldassarri e Valeria Marini si sono visti pochi mesi fa, a Natale 2018, per farsi gli auguri: «Quando ci guardiamo negli occhi io e lei in due secondi capiamo tutto. Ci siamo abbracciati, ci vogliamo bene, abbiamo passato due ore chiacchierando, parlando del più e del meno». L’ex della showgirl è un po’ stizzito dal fatto che la gente pensa che fra i due vi sia chissà quale conflitto: «Fra di noi non è stato così, io non sono stato mollato, è una cosa che è venuta da entrambi». Ma ora Patrick, come già detto sopra, ha ritrovato l’amore: «Sono innamorato di Ilaria, sto bene, sono sereno, è una ragazza che mi da equilibrio. Lei ha 25 anni, io ne ho 48, ma è molto matura per la sua età».

© RIPRODUZIONE RISERVATA