Rosa Armiento, chi è/ Concorrente delle rape nella Macchina del tempo (Ciao Darwin 8)

Rosa Armiento è la simpaticissima concorrente originaria di Altamura che ha accettato di partecipare alla sfida della Macchina del Tempo di Ciao Darwin – Terre Desolate. Militante nelle file delle rape capitanate da Carmen Di Pietro, la protagonista ha esordito dicendo di avere uno “studio di titolo”, ma quando Paolo Bonolis le ha chiesto delucidazioni su questo concetto ai più sconosciuto, non è riuscita a dare una spiegazione plausibile. A chiarire questa piccola ombra sul suo curriculum è stata Carmen Di Pietro, che in qualità di leader della squadra delle rape, ha suggerito che potrebbe trattarsi del titolo di scuola media inferiore. Per lei una raffica di domande di cultura generale, come la più elementare “Dove si trova Campobasso”; la risposta fornita? “Genova”, ma quando Paolo Bonolis le ha chiesto di indicare più precisamente il nome della regione, la concorrente non è riuscita a formulare la risposta esatta.

In un video su Youtube

Tra le regioni elencate da Rosa Armiento, non vi era quella che le avrebbe regalato il alla sua squadra il punto. A sottrarle la possibilità di dare la risposta esatta, seppur tra mille tentativi, il suo avversario delle cime, che senza alcuna esitazione ha risposto “Molise”. Tuttavia, tra balli, urla e momenti di vero divertimento, Rosa Armiento è stata una delle grandi protagoniste di questa puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate, ma è bene sottolineare che la concorrente, in soli pochi minuti di diretta, ha ottenuto una certa popolarità anche sui social network. Su Youtube, invece, da qualche ora è presente un filmato in cui si lascia ritrarre in compagnia dei suoi bambini e mentre rimprovera uno di loro chiedendogli di andare immediatamente a letto. Sarà lei l’unica e sola protagonista di questa puntata dedicata all’atavica sfida tra le cime e le rape? Di seguito, il video della sua avventura su Canale 5.

