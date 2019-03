Ti ricordi di me?/ Video, su Rai 3 il film con Ambra Angiolini (oggi, 29 marzo 2019)

Ti ricordi di me? va in onda stasera, venerdì 29 marzo, alle 21,20 su Rai 3. Un film tutto italiano nato dalla regia di Rolando Ravello e distribuito da Rai film in Italia nel 2014. Una commedia romantica non priva di colpi di scena, che vede attori molto importanti della nostra nazione come ad esempio Ambra Angiolini nel ruolo della protagonista femminile. Ma non solo lei, perché tra i protagonisti vediamo anche Edoardo Leo, Paolo Calabresi ed Ennio Fantastichini. La fotografia del film è stata affidata a Vittorio Omodei Zorini, il montaggio a Clelio Benevento. Da un soggetto di Massimiliano Bruno la sceneggiatura è stata elaborata da Paolo Genovese, Edoardo Falcone ed Edoardo Leo stesso. Clicca qui per il trailer del film

Ti ricordi di me? La trama del film

La trama di Ti ricordi di me? vede la protagonista che ha dei problemi di narcolessia legati alla perdita di memoria in situazioni di stress. La donna per resistere e non dimenticare completamente il suo passato annota le sue giornate in un libro rosso, dove mette tutto quello che le capita per poi rileggere quando le capita la perdita di memoria. Durante le sedute dallo psicologo nella sala d’attesa conosce un ragazzo che ha anche lui qualche problema di depressione. Lei durante un periodo di stress scopre che il fidanzato la tradisce e quindi perde la memoria, in quello stesso periodo l’uomo che ha conosciuto riesce a farla innamorare di lui, si fidanzano, si sposano e mettono al mondo anche un figlio. La vita trascorre con così tanta serenità che lei decide anche di abbandonare tutte le sedute di terapia ed anche il suo libro dei ricordi, convinta che il figlio ed il marito non li avrebbe per nulla al mondo dimenticati. Purtroppo in un momento di stress e di un problema inaspettato la donna perde la memoria lontano da casa e l’uomo perde le tracce della moglie.Grazie ad un amico della polizia riesce dopo un anno a ritrovarla e la raggiunge in Svizzera dove vive con l’ex fidanzato che la tradiva. Torna da lei con il libro dei ricordi, ma purtroppo si accorge solo lontano da casa che il bambino ha tolto le fotografie dei genitori, Cosi prova comunque a parlare, lei sfoglia ma non riesce a ricordare. Mentre si allontana dal luogo dove si sono visti lei vede la foto con lei ed il figlio, ricorda di nuovo tutto e corre incontro al marito per ritornare felice con loro.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA